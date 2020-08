På første dag av republikanernes landsmøte skulle mye dreie seg om angrep på rivalen Joe Biden. Flere talere kom med dystre spådommer om hvordan det vil gå med USA dersom Demokratenes kandidat vinner valget. Blant dem var Donald Trumps eldste sønn, Donald Trump Jr.

Han omtalte blant annet Biden som «Beijing Biden», og i tillegg ga Trump Jr. Kina skylden for coronakrisen.

Donald Trump Jr. kom med en rekke angrep mot Joe Biden fra talerstolen. Foto: Kevin Lamarque / Reuters

– «Beijing Biden» er så svak mot Kina at etterretningstjenestene nylig har funnet ut at det kinesiske kommunistpartiet foretrekker Biden. De vet at han vil svekke oss både økonomisk og globalt, sa Donald Trump Jr. i sin tale, ifølge Washington Post.

Angrepene fra Trump Jr. mot Biden fortsatte.

– Biden har lovet å ta pengene ut av lommen din, og oppbevare dem i sumpen. Men det gir mening, med tanke på at Joe Biden egentlig er sumpens Loch Ness-monster. I det siste halve århundre har han lurt rundt der inne. Han stikker hodet opp nå og da for å prøve å bli president. Så forsvinner han igjen og gjør lite i mellomtiden, fyrte Trump Jr. fra talerstolen, ifølge BBC.

– Dette bør Trump utnytte

Det er knappe to måneder igjen til valget i USA, og ordkrigen mellom leirene er for alvor i gang.

USA-ekspert og seniorforsker ved NORCE forskningssenter, Hilmar Mjelde, spår en intens duell mellom Biden og Trump, men neppe denne groveste i historien.

– Jo tettere racet er, jo skitnere blir valgkampen. Politikerne skal oppildne like mye som de skal opplyse. Men valgkampen blir neppe grovere enn valgkampen mellom Adams og Jefferson i 1800. Da ble det advart om at drap, ran, voldtekt og incest ville bli vanlig om Jefferson vant, sier Mjelde til ABC Nyheter.

Seniorforsker og USA-ekspert Hilmar Mjelde. Foto: Gerhard Flaaten

Mjelde poengterer at dette er Trump sin uke til å gi sin analyse av ståa i USA.

– Med dette skal Demokratenes landsmøte nulles ut. Trump forsøker nå å formidle lederskap, slik Biden gjorde det sist uke. Demokratene ga Trump en åpning, de snakket altfor lite til tradisjonelle arbeiderklassevelgere under sitt landsmøte. Det bør Trump vite å utnytte, analyserer Mjelde.

Tror Trump ligger bedre enn det meningsmålingene tilsier

USA-eksperten mener presidentens krisehåndtering i forbindelse med pandemien har vært «mangefull», og sier Trump ga en skjønnmalt fremstilling av håndteringen.

Mjelde trekker også frem splittelsen i det republikanske partiet.

– Normalt ville partiets ekspresident(er) og eks-presidentkandidater talt. Men det gamle republikanske partietablissementet er nå politisk hjemløse. De er velkommen hos Demokratene, men der ønsker de naturlig nok ikke å være. Det er også påfallende at partiet droppet partiprogrammet. Partiet er blitt et personalistisk parti under Trump, sier Mjelde.

Han tror Trump ligger bedre an enn det meningsmålingene formidler.

– Mange liker de politiske resultatene Trump har levert når det gjelder dommerutnevnelser og god økonomi, og syns tross alt det er viktigere enn hans stil. De vil heller ha Trumps politikk enn Demokratenes, sier Mjelde.

– FN er ikke et sted for de lettskremte

Nikki Haley holdt tale under republikanernes landsmøte. Foto: Kevin Lamarque / Reuters

Nikki Haley, USAs tidligere FN-ambassadør, var også på talerstolen natt til tirsdag norsk tid.

Hun roste Trumps utenrikspolitiske linje.

– FN er ikke er sted for de lettskremte. Det er et sted der drapsmenn, diktatorer og tyver fordømmer USA for deretter å forlange at vi betaler deres regninger. Med president Trump ble det slutt på det. Han gjorde det Barack Obama og Joe Biden nektet å gjøre, sa Haley.

Det amerikanske presidentvalget avholdes tirsdag 3. november.