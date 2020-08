USA har hastegodkjent en ny behandlingsform for covid-19

Behandlingen innebærer å overføre antistoffer fra friskmeldte coronapasienters blod til pasienter som lider av sykdommen.

Kunngjøringen kom på en pressekonferanse fra Det hvite hus søndag kveld, og Trump sier bruk av såkalt rekonvalesentplasma er et «historisk gjennombrudd».

– Dette er en kraftfull behandling som overfører veldig, veldig sterke antistoffer fra blodet til friske pasienter for å behandle pasienter som er smittet. Det har en utrolig suksessrate, sa Trump

Han viste til at behandlingen senker dødeligheten med 35 prosent for visse grupper.

– Vi er veldig fornøyde med de tallene, sa FDA-sjef Stephen Hahn på den samme pressekonferansen.

Ikke en ny standard

FDAs avgjørelse vil gjøre at flere får tilgang til behandlingen, som allerede benyttes. Det er likevel ikke endelig bevist om blodplasmabehandlingen virker, når den bør starte og hvor store doser som trengs, skriver nyhetsbyrået AP.

Den nye behandlingen skal bare brukes i nødssituasjoner, understreker FDA. Tilsynet anbefaler også at kliniske studier og utprøving av blodplasmabehandling og andre behandlingsformer fortsetter som planlagt.

– Covid-19 rekonvalesentplasma representerer ennå ikke en ny standard for behandling basert på de tilgjengelige bevisene, heter det i en pressemelding fra tilsynet.

Trump presser på

Kunngjøringen kommer få dager etter at Trump anklaget det amerikanske mat- og legemiddeltilsynet FDA for å trenere utvikling og godkjenning av en coronavaksine før valget i november.

Trump har tidligere sagt at han håper en coronavaksine vi være klar før presidentvalget 3. november.

FDA-sjef Hahn sier Trump ikke snakket med ham om tidspunktet for kunngjøringen, som kommer dagen før Det republikanske partiets fire dager lange landsmøte starter. Hahn understreket at «dette har ligget i kortene i flere uker» og at kunngjøringen kom etter at tilsynet hadde fått bekreftet noen data det hadde ventet på.