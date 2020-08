USA-ekspert: – Trump er en inkompetent og uegnet president

– Dette er det viktigste valget på lang tid, forteller USA-ekspert Hilmar Mjelde til ABC Nyheter.

Mjelde er seniorforsker ved NORCE forskningssenter, og har et særlig fokus på amerikansk politikk. Han spår at høstens valg vil bli helt spesielt - av flere grunner.

– Hvis USA vender tilbake til en tradisjonell president etter kun fire år med realitystjernen, så er det vanskelig å se en ny opprørerpresident de nærmeste 10-20 årene.

– Hva mener du om valgkampen så langt, fra begge parter?

– Det er en valgkamp uten valgkamp. Kandidatene har ikke har kunnet drive tradisjonell valgkamp med folkemøter, show og alt det vi forbinder med amerikansk valgkamp.

– Vi er tilbake til slutten av 1800-tallet, da det ikke var valgkamp. 1896 regnes som den første moderne valgkampen, da vi for første gang så den type organisert og systematisk valgkamp slik vi er vant med.

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden med hans visepresidentkandidat Kamala Harris på den fjerde dagen til demokratenes landsmøte. Til venstre står hans kone, Jill Biden. Foto: Andrew Harnik / AP

– USA er et råere samfunn

– Hvorfor tror du kulturen rundt valgkamper er så annerledes i USA enn i Norge - med kampanjer som svartmaler motkandidaten og hyppig bruk av nedsettende kallenavn, for eksempel?

– USA er generelt et mye råere samfunn, fordi landet er mye større og den sosiale tilliten borgerne imellom er lav. Fraværet av en velferdsstat intensiverer de sosiale spenningene og konfliktene. I tillegg gjør mediekulturen og den individualiserte politikken personfokuset intenst. Det skaper en drept-eller-bli drept-holdning, hvor det er hver kvinne og mann for seg selv.

– Hva tror du er det viktigste for de amerikanske velgerne?

– Normalt kun økonomien. Folk er mer sårbare økonomisk fordi USA ikke har en velferdsstat til å snakke om.

Coronakrisen vil veie tungt

Mjelde legger til at ekstraordinære kriser, som krig og pandemi, tar over som toppsak i noen valgår. Sånn sett er 2020-valget helt unikt.

– I år opplever USA pandemien i 1918, depresjonen på 1930-tallet og den sosiale uroen i 1968 på én og samme tid.

– Tror du coronakrisen kommer til å påvirke valgresultatet?

– Ja, 2020-valget vil handle om pandemien mer enn 2004-valget handlet om Irak-krigen og 2008-valget om finanskrisen. Pandemien er den første hendelsen som ser ut til å påvirke Trumps ellers dønn stabile oppslutning i noen grad.

Donald Trump under et rally i Pennsylvania, 20. august 2020. Foto: Michael M. Santiago / AFP

– Hva tenker du om Trumps håndtering av coronakrisen?

– En komplett, nasjonal skandale. Hele det amerikanske statsapparatet, både på delstatsplan og nasjonalt, har vist seg inkompetent, men fortrinnsvis føderalstaten under Trumps «ledelse». Trump skal være glad for at mange feilaktig tror det er delstatenes og ikke føderalregjeringens ansvar å takle krisen.

– Tror du Biden ville håndtert det annerledes?

– Ja, han kjenner statsapparatet og ville ikke overlatt responsen til delstatene. Han ville ledet en føderal respons – føderalstaten finnes nettopp for kriser som denne. Men jeg kritiserer også venstresiden, som godtar massive demonstrasjoner hvis det er for en politisk verdig sak, sier Mjelde og referer til rasismeprotestene som har preget USA gjennom sommeren.

– Det er også høyst kritikkverdig, mener seniorforskeren.

Mener Trump er inkompetent og uegnet

– Er det noen kommende thrillere eller spenningsmomenter i valgkampen du gleder deg til?

– Presidentdebattene. I fraværet av vanlig valgkamp er det kun landsmøtene og TV-debattene av planlagte hendelser som kan bli avgjørende. John F. Kennedy i 1960 og Ronald Reagan i 1980 hadde avgjørende gode TV-debatter.

– Det er mange meninger om Trump. Mener du han er en god politiker?

– Han er en glimrende valgkamppolitiker, men inkompetent og uegnet president. Trump er først og fremst en politisk «performer» - en mediepersonlighet, sekundært en politiker. Valgkamp og show kan han.

– Og for motparten: mener du Joe Biden er en god politiker?

– Han har i alle fall erfaringen som skal til. Det er viktig å ha politisk toppledererfaring som president. Hans bakgrunn minner om Lyndon B. Johnsons - USA dyktigste president noensinne med tanke på å håndtere Kongressen, som er utrolig viktig.

(Saken fortsetter under bildet)

– Er det noen du heller ville sett stille som presidentkandidat?

– Guvernører, for de har det som ligner mest på en presidentjobb. Ellers imponerer senator Marco Rubio med sine talegaver og politiske sakskunnskaper. Han har potensial.

– Jeg håper at vi slipper å se Kanye West eller andre kjendiser. USA trenger yrkespolitikere og flere grå mus, ikke kjendispolitikere som tror at det ikke trengs politisk erfaring for å kunne lede verdens viktigste land.

– Trump kan fort bli gjenvalgt

Under et nylig folkemøte i Oshkosh i delstaten Wisconsin, skal Trump ha uttalt følgende, ifølge Nettavisen: «Vi kommer til å vinne fire nye år. Og etter det, skal vi gå for fire år til, fordi de spionerte på valgkampanjen min. Vi burde få en «redo» på fire år.»

– Hva tenker du om utsagnet?

– Trump sier hva som helst som skal til. Han er ekstraordinært kunnskapsløs, historisk sett. Han er ikke kvalifisert til å være borgermester i en amerikansk bygd.

– Hva tror du utfallet av valget blir?

– Det er 50-50. Jeg har ingen tro på målingene som viser Biden med 10 prosents ledelse. Trump kan fort bli gjenvalgt.