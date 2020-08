Surrogat svindlet barnløse par – skjulte tvillingfødsel

Mandag startet en svært spesiell rettssaken i den danske byen Roskilde. En 38 år gammel kvinne er tiltalt for ved tre tilfeller å ha svindlet til seg til sammen 459.000 kroner (omkring 647.000 norske kroner) ved å utnytte tre barnløse pars drøm om å bli foreldre.

Pengene mottok hun fra de tre parene i forbindelse med påståtte utgifter i forbindelse med befruktningsbehandling på Kypros. De reelle utgiftene skal i ettertid ha vist seg å være lavere enn det hun oppga.

I Danmark er det ikke lov for leger å behandle fostermødre, men man står fritt til å bli befruktet i utlandet så lenge hun ikke får betalt for å bære barnet. Avtalen var at den tiltalte kvinnen skulle få dekket utgiftene i forbindelse med behandlingen og reisen til Kypros.

Ifølge danske TV 2 fikk kvinnen med to dagers mellomrom plassert befruktede egg i livmoren ved ulike klinikker. Behandlingen ble betalt av to av parene som ikke var klar over at kvinnen også opptrådte som surrogatmor for andre. Få dager etter sendte hun melding til dem om at hun hadde fått mensen.

Fødte tvillinger

Saken om bedrageriet som skal ha startet i mars 2016, har fått mye oppmerksomhet i Danmark etter at saken ble omtalt i en egen dokumentar på TV2. Der kommer det blant annet frem at kvinnen faktisk ble gravid som følge av behandlingen og fødte tvillinger. Men dette holdt hun imidlertid hemmelig for parene som hun tidligere hadde ytret ønske om å hjelpe.

Siden den gang har en DNA-test vist at mannen fra ett av parene er den biologiske faren til tvillingene. Tvillingene er i dag fjernet fra kvinnen og bor nå hos en fosterfamilie.

– På papiret er det en svindelsak, men det er også en sak med utrolig store menneskelige konsekvenser og kostnader. Dette er en veldig uvanlig sak , sier aktor Anja Lund Liin til TV2.

Kvinnen har til nå nektet å uttale seg, både til politiet og i forbindelse med dokumentaren på TV2.

Krevde lukket rett og skjult navn

I forbindelse med TV2-dokumentaren har kvinnen ifølge hennes forsvarer Rasmus Sølberg mottatt flere tusen trusler, inkludert drapstrusler.

– På Facebook er det blant annet noen som har skrevet at min klient skal få revet ut livmoren sin. Dette er ganske voldelige trusler, og i det siste har det også vært dødstrusler, hevdet han da retten måtte ta stilling til hvorvidt saken skulle gå for åpne dører og kvinnens navn skulle være anonymisert eller ei.

Retten besluttet til slutt å lytte til pressens og anklagers protester, og falt ned på å gå mot forsvarerens krav. Sølberg har anket avgjørelsen om navneforbudet til Høyesterett.