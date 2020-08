Spanias ekskonge er i Emiratene

Juan Carlos kunngjorde i begynnelsen av august at han flytter fra Spania, men oppga ikke hvor. Spanske medier skrev tidligere i måneden at ekskongen skjuler seg i emiratet Abu Dhabi.

– Hans majestet Juan Carlos har bedt kongehuset om å meddele at han reiste til De forente arabiske emirater 3. august, og at dette er hvor han nå befinner seg, sier en talsperson for kongehuset.

Han anklages for korrupsjon i forbindelse med en kontrakt inngått mellom et spansk konsortium og myndighetene i Saudi-Arabia om bygging av høyhastighetsjernbane mellom Mekka og Medina.

Ifølge en tidligere elskerinne, den tyske forretningskvinnen Corinna Larsen, mottok Juan Carlos 100 millioner dollar under bordet fra Saudi-Arabia i forbindelse med jernbanekontrakten.

Både Spania og Sveits undersøker eks-kongens finanser, men spanske myndigheter har understreket at Juan Carlos ikke er satt under etterforskning og heller ikke har «flyktet» fra landet.

Kongehuset offentliggjorde 3. august et brev fra Juan Carlos til sønnen, kong Felipe. Der skrev ekskongen at han ville søke midlertidig eksil for ikke å belaste sønnen.