Økende smitte i Aarhus vekker bekymring

Av 207 nye smittetilfeller i Danmark i helgen, var 50 i Aarhus kommune. Antallet ble mangedoblet i løpet av noen dager.

– Vi er veldig klar over det som skjer i Aarhus, sier konstituert direktør Anette Lykke Petri i Styrelsen for Patientsikkerhed til DR.

Hun sier de jobber med å finne ut om smitten sprer seg i en isolert gruppe i byen, eller blant mennesker som lever mer spredt.

Ifølge Lokalavisen Aarhus stammer noen av smittetilfellene fra et arrangement for studenter. I tillegg undersøkes det om en feiring for fotballfans for halvannen uke siden har hatt betydning.