Familien bryter tausheten om prins Joachims sykdom

– Prinsens sønner Felix og Nikolai ble veldig lettet da de ble oppringt av sin far dagen etter operasjonen. I tiden etterpå har de vært i jevnlig kontakt med hverandre, sier presserådgiver Helle von Wildenrath Løvgreen til prins Joachims tidligere kone, grevinne Alexandra, til danske EkstraBladet.

Første kongelige danske skilsmissen på 160 år

I 1995 giftet Alexandra seg med prins Joachim og sammen fikk de prins Nikolai (20) og prins Felix (18). I september 2004 tok paret ut separasjon og i 2005 ble de skilt.



Da ekteskapet tok slutt, var det mange som ble sjokkerte og bruddet markerte den første kongelige danske skilsmissen på 160 år.

Likevel har det tidligere ekteparet klart å holde kontakten og samarbeide om barna.

– Alle er utrolig glade

Den 51 år gamle prinsen var på ferie da han om kvelden den 24. juli ble innlagt og operert i all hast på universitetssykehuset i Toulouse i Frankrike.

Operasjonen blir betegnet som vellykket.

Ved skilsmissen i 2005 skiftet Alexandra tittel fra Hennes Kongelige Høyhet til Hennes Høyhet. Etter bryllupet med Jørgensen, var hun ikke lenger medlem av det danske kongehuset. Men hun beholdt tittelen grevinne av Frederiksborg. Foto: AP

For prinsens nærmeste familie var det et stort sjokk at han helt uventet ble rammet av den alvorlige sykdommen. Nå er prins Joachim gjenforent med familien og kan starte på rehabiliteringen etter innleggelsen.

Nå har prinsens ekskone, grevinne Alexandra (56), som den første i familien kommentert offentlig hvordan det opplevdes da prinsen ble innlagt.

– Alle er utrolig glade for at Joachim nå er utskrevet fra sykehuset og tilbake på Chateau de Cayx, sier Helle von Wildenrath Løvgreen.

Danske Se og Hør har også vært i kontakt med grevinnes talsperson. Hun kan fortelle at familien var samlet for å feire prins Felix sin 18-års fødselsdag da prins Joachim ble brått syk.

– Et stort sjokk



– Det hele kom som et stort sjokk for oss da vi jo nettopp hadde avsluttet noen fantastiske feriedager sammen på Château de Cayx i forbindelse med prins Felix sin fødselsdag. Mine sønner har heldigvis vært løpende i kontakt med sin far under innleggelsen. Det betød utrolig mye for dem at han ringte dem operasjonen, forteller hun.

Hvert år får omtrent to av 1000 nordmenn over 50 år blodpropp i vener. Det kan gi varierende grad av plager, men typisk er at det syke benet blir ømt, hovent og varmt. I verste fall er sykdommen dødelig.

– Han har vært heldig

– Han har vært heldig. Etter alt å dømme har det vært en stor blodpropp, opplyser overlege og leder av Dansk Selskab for Apopleksi, Helle Iversen.

Det er ventet at prins Joachim vil kunne være tilbake som normalt etter hvert.

– Prinsen fikk heldigvis profesjonell behandling i tide og har det etter omstendighetene godt, opplyser kongehusets kommunikasjonssjef Lene Balleby til Ritzau.

Kongehuset: – Han trenger ro



I en pressemelding uttaler det danske kongehuset dette:

«Det er nå legenes vurdering at Prinsens helse er forbedret på en slik måte at Hans Kongelige Høyhet kan utskrives. Det er fortsatt familiens ønske at Prinsen får den nødvendige ro til å komme seg helt igjen.»

– Vi sender mange varme tanker til hele familien i Frankrike, hilser prins Joachims ekskone.

