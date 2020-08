Rettsdokumenter: Mindreårig jente tvunget til sex med prins Andrew

Ifølge The Guardian skal hendelsen ha funnet sted på Epsteins private øy. Jenta, som i dokumentene er omtalt som «Anonym nummer 3», skal ha fått beskjed av Epstein om å gi prins Andrew det han ville ha for deretter rapportere tilbake til Epstein.

De meget skadelige opplysningene hadde den amerikanske milliardæren angivelig tenkt å benytte som effektivt pressmiddel.

De nylig frigitte amerikanske rettsdokumenten inngår i et sivilt søksmål mellom Epstein, hans ekskjæreste Ghislaine Maxwell og nå 36 år gamle Virginia Roberts Giuffre som er en av flere titalls fornærmede i Epstein-saken. Det er foreløpig usikkert om «Anonym nummer 3» er Giuffre.

Forvirret hertug



Prins Andrew, hertugen av York og lillebror til den britiske tronarvingen prins Charles, har konsekvent nektet for at han har hatt sex med Giuffre. Etter et TV-intervju der han forsvarte vennskapet med Epstein, ble han fratatt alle oppgaver i den britiske kongefamilien.

Det er flere ganger blitt hevdet at prinsen nekter å samarbeide med FBI, noe prinsen tidligere denne måneden har bestridt.

– Hertugen av York har tilbudt seg å bistå det amerikanske justisdepartementet i etterforskningen flere ganger dette året, uttalte en talsperson for prinsen.

– Hertugens team er forvirrede, gitt at vi to ganger den siste måneden har kommunisert med det amerikanske justisdepartementet, og vi ennå ikke har fått svar. Det skal derimot sies at en forespørsel fra et kommersielt advokatfirma ikke er det samme som en offisiell juridisk prosess, fortsatte talspersonen.

– Burde ha panikk nå

Epstein var siktet for blant annet menneskehandel, noe han allerede tidligere var dømt for i 2008, da han ble funnet død i en fengselscelle i New York i august i fjor. Om han var blitt dømt på nytt, risikerte han fengsel i 45 år.

Siden Epstein ble arrestert, har Maxwell holdt seg i skjul og kommuniserte med påtalemyndigheten gjennom sin advokat.

Men i begynnelsen av juli ble hun til slutt pågrepet og anklaget for sin rolle i Epsteins seksuelle misbruk av en lang rekke mindreårige jenter. Blant annet skal hun ha hjulpet Epstein med å rekruttere jenter under 18 år, vinne deres tillit og til slutt misbruke dem.

I forbindelse med arrestasjonen av Maxwell, stilte Virginia Roberts Giuffre til intervju med «60 Minutes» der hun beskylder prins Andrew for overgrep.

– Prins Andrew burde ha panikk nå. Ghislaine bryr seg ikke om noen andre enn Ghislaine, sier Giuffre til «60 Minutes».

– Jeg har ikke sluttet å smile og gråte siden jeg fikk vite at hun ble arrestert. Jeg er lettet over å vite at hun er der hun hører hjemme, sier Giuffre som håper Epsteins ekskjæreste står frem og forteller hvem som er involvert i saken.

