Dansk raseri mot Rema 1000 – vil fjerne «Kæmpe Eskimo»

Det er den grønlandske foreningen Nalik som i et Facebook -innlegg kom med en klage som de oppfordret folk til å kopiere og sende inn til Rema 1000. Danske BT skriver at Rema 1000 har mottatt en klagestorm med krav om å skifte ut navnet på isen «Kæmpe Eskimo».

«Det er problematisk at dere som virksomhet ikke har forholdt dere til ordets krenkende natur, og funnet et annet navn til produktet deres», står det blant annet å lese i klagen.

I en kommentar til BT sierkommunikasjonssjef for Rema 1000 i Danmark, Jonas Schrøder, at han har forståelse for kritikken fra Nalik når det gjelder navnevalget. Samtidig setter han spørsmålstegn ved at foreningen ikke har tatt kontakt med selskapet direkte før de startet klage-prosessen.

– Vi har ikke hørt fra dem før. Jeg kunne fortstått det hvis de hadde ringt og vi hadde sagt at vi ikke ville snakke med dem, sier Schrøder.

Rema 1000 vurderer nå navneendring, men en beslutning er foreløpig ikke tatt. Dersom Rema 1000 velger å døpe om isen, følger de i fotsporene til en rekke institusjoner og virksomheter som allerede har droppet å benytte betegnelsen «eskimo».

Debatten rundt bruken av «eskimo» i Danmark fikk fart på seg i juni da amerikanske Dreyer’s Grand Ice Cream skiftet ut navnet «Eskimo Pie». Senere har blant annet danske Nasjonalmuseet fjernet «eskimo» fra en av deres utstillinger, mens Hansen Is har skiftet navnet på isen «Eskimo» til «O’Payo».