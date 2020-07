Måtte fjerne norsk flagg: – Folk sier vi burde skamme oss

Kjersten og Greg Offbecker driver Nordic Pineapple, et Bed & Breakfast i Saint Johns i den amerikanske delstaten Michigan. Kjerstens forfedre kom i sin tid over til USA fra Norge, og det var for å hedre hennes norske aner at de valgte å henge det norske flagget på den ene siden av inngangsdøren som er synlig fra veien.

Men den siste tiden har ekteparet mottatt en rekke truende meldinger på epost og telefon fra folk som forveksler det norske flagget med det kontroversielle sørstatsflagget.

– Det er de samme fargene, men det er ingen stjerner i det norske flagget, og sørstatsflagget har en stor «x». Norge er jo en del av norden, og de har alle kors i flaggene sine , sier ekteparet til WILX.

Stadig flere har sagt fra til ekteparet Offbecker at de burde skamme seg over å ha sørstatsflagget vaiende ved inngangsdøren. Til slutt fjernet de det, av frykt for at potensielle overnattingsgjester ville holde seg unna.

– Flagget blir så ofte tatt for å være sørstatsflagget. Folk blir fornærmet før de forstår at de tar feil , sier ekteparet på hotellets Facebook-side. Nå forsøker ekteparet å finne en annen måte å vise frem det norske flagget uten å støte noen.

Slik ser sørstatsflagget ut. Foto: Reuters / Brian Snyder / NTB Scanpix

I et intervju med Dagbladet sier Deborah Kitchen-Døderlein, førsteamanuensis på Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk ved Universitetet i Oslo, at det er forståelig at man kan ta feil av de to flaggene når det norske henger slapt ned.

Hun mener man ikke kan forvente at alle amerikanere skal kunne kjenne igjen det norske flagget.

– Dette er også et urbant område med omtrent en femtedels afroamerikanske innbyggere, og akkurat nå er rasismesaken hetere enn på lang tid, sier Kitchen-Døderlein før hun fortsetter:

– Det er en opphetet debatt, og alle tar en side.