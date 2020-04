Det var i tiden før bryllupet til prins Harry (35) og hertuginne Meghan (38) i 2018 at forholdet mellom Meghan og faren hennes begynte å skjære seg.

Thomas Markle hadde fått betalt for å la paparazzi-fotografer ta bilder av ham som skulle sette ham i et bedre lys.

Bare noen dager før bryllupet kom det frem at Thomas Markle ikke kom til å være tilstede. Til kjendisnettstedet TMZ sa han at han hadde hatt et hjerteinfarkt og var redd for at han kom til å få et til.

Nå har britiske medier som The Guardian fått innsyn i rettsdokumenter som viser meldingene Harry og Meghan sendte til Thomas Markle før bryllupet.

Noen uker før bryllupet, 5.mai, skrev Meghan til faren sin:

«Jeg har ringt og skrevet meldinger til deg, men jeg har ikke hørt noe fra deg, så jeg håper du har det bra», skrev hun i en av meldingene ifølge The Guardian.

Advarte mot å ta kontakt med pressen

I en melding som ble sendt 15. mai, tre dager før bryllupet, skrev hun at hun hadde prøvd å få tak i ham hele helgen.

«Jeg er veldig bekymret for deg og helsen din, og har gjort alt jeg kan for å beskytte deg, men jeg vet ikke hva mer vi kan gjøre hvis du ikke svarer … Trenger du hjelp? Kan vi sende sikkerhetsteamet ned igjen? Jeg synes det er veldig trist å høre at du er på sykehuset, men du må ta kontakt med oss. Hvilket sykehus er du på?», skrev hun.

Prins Harry prøvde også å få tak i sin kommende svigerfar. I en av meldingene som har blitt offentliggjort, skrev han at Thomas måtte ta kontakt direkte med dem og advarte ham mot å kontakte pressen.

«Vær så snill og ring meg så jeg kan forklare. Meghan og jeg er ikke sure, vi må bare snakke med deg. Takk. Og forresten, å snakke med pressen kommer bare til å slå tilbake på deg. Det er bare vi som kan hjelpe deg, sånn som vi har prøvd fra dag én», skrev han ifølge The Guardian.

Svartelistet fire britiske aviser

Thomas Markle skal ha prøvd å ringe datteren sin natten før bryllupet, men da fikk hun ikke tatt telefonen. Siden dette skal de ikke ha hatt direkte kontakt med hverandre.

Meldingene har blitt offentliggjort fordi Meghan har saksøkt britiske Daily Mail for å ha publisert et privat brev hun sendte til faren sin etter bryllupet i 2018.

I brevet skrev hun blant annet at faren hadde «knust hjertet hennes» fordi han hadde løyet til pressen istedenfor å snakke med henne.

I en uttalelse på Meghan og Harrys hjemmeside kom det frem at Meghan saksøker avisen for misbruk av privat informasjon, personvernsbrudd og brudd på loven om opphavsrett.

Nå som Meghan og Harry har sagt fra seg sine kongelige plikter, har de også tatt et oppgjør med flere andre britiske aviser.

Denne uka kunngjorde de at de ikke vil ha noe samarbeid med fire aviser de mener driver med feilaktig journalistikk: The Sun, Daily Mail, Mirror og Express.