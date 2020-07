– Nå må Afrikas historie skrives om

I år 1100 etter vår tidsregning, knappe 50 år etter at vikingene hadde sluttet med sine plyndringstokter og med Norge i full borgerkrig, ble det etablert en universitetsby i Sahara-ørkenen. Nærmere bestemt i byen Timbuktu i Mali.

I Timbuktu, som var et viktig handelssenter på grunn av sin plassering mellom Nilen og Saharaørkenen, verdsatte man bøker over alt annet. Da terrorbevegelsen al-Qaida kom til byen for sju år siden, fantes det omlag én million bøker og manuskripter lagret i forskjellige private hjem i Timbuktu. Flere hundre tusen av dem var fra før middelalderen.

Al-Qaida, som kalte de eldgamle tekstene for «bøker fra helvete», ønsket å brenne opp hele den verdifulle verdensarven. Hadde det ikke vært for en dedikert bibliotekar, hadde de trolig klart det, forteller tidligere Afrika-korrespondent Tom Kristiansen i NRK Urix forrige uke.

Smuglet i eselkjerrer og på Nilen

Terrornettverket Al-Qaidas ideologi går ut på en ide om at den muslimske verden er under angrep fra en aggressiv kristen-jødisk sivilisasjon, men gruppen har også mange ganger gått til angrep på muslimer, som de mener praktiserer religionen på feil måte. Mali, hvor sufismen, en mystisk retning innenfor islam, står sentralt, måtte derfor «renses» for religiøse symboler og skrifter.

Terroristene ødela moskeer og mausoleer og satte fyr på 4000 manuskripter i et bibliotek i Timbuktu. Men dette var kun en brøkdel av de flere hundre tusen tekstene som ble oppbevart privat rundt omkring i byen. Bibliotekar Abdel Kader Haidara forsto at bøkene måtte flyttes til tryggere steder.

I store metallkasser, plassert i trillebårer, eselkjerrer og pickup-biler, ble flere hundre tusen bøker smuglet ut av byen. Hvis man ble stanset av regjeringskontrollører, hadde Haidara instruert om at man skulle si at papirene hørte til administrasjonen i hovedstaden, og var på vei dit. Var det al-Qaida som stanset deg, skulle du si at det var privat eiendom.

Heldigvis forsto ikke de vanlige fotsoldatene fra al-Qaida alltid viktigheten av bøkene og lot dem passere. De var mer opptatt av å oppdrive våpen. Men etterhvert ble veien gjennom ørkenen strengere kontrollert, og Haidara ble tvunget til å sende bøker i båter på Nilen, til tross for at dette ikke var gode forhold for det skjøre papiret.

Til sammen skal så mange som 377.491 dokumenter ha blitt smuglet fra Timbuktu til Bamako, som er Malis hovedstad i dag.

Får internasjonal oppmerksomhet

På 1800-tallet konkurrerte kolonimaktene Storbritannia og Frankrike i årevis om å finne Timbuktu, ettersom det gikk rykter om at takene i den velstående byen var dekket av gull. Men da franskmannen René Caillié omsider fant Timbuktu, ble han skuffet. Her var det bare beskjedne leirhus og bøker. Funnene interesserte ikke europeerne. Før nå.

Nå er bøkene på vei tilbake igjen til Timbuktu, og har fått en helt ny oppmerksomhet i det internasjonale forskningssamfunnet, som ønsker å digitalisere samlingen.

– Dette er kilder som få forskere har gått igjennom, sier Kristiansen.

– Manuskriptene er som en pekefinger til alle som sier at Afrika var uten skriftlig historie før den hvite mann kom sørover for noen hundre år siden, at det bare var dans og spill, sier den tidligere Afrika-korrespondenten.

For 800 siden var Mali verdens rikeste land og kontrollerte to tredjedeler av verdens gullbeholdning. Hovedstaden Timbuktu var bebodd av kunstnere, professorer og dommere, og universitetet hadde tre fakulteter: medisin, teologi og juss. Ifølge kilder som besøkte byen på 1500-tallet, var det ingen ting som gav større profitt enn handel med bøker.

Timbuktus samlinger fra før middelalderen har dokumenter som omhandler astronomi, juss, teologi, grammatikk, ordspråk, rettigheter, og retorikk, samt dikt, kvitteringer, kontrakter og dagbøker.

– Nå må Afrikas historie skrives om, avslutter Kristiansen.