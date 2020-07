Norge endrer reiseråd – Belgia blir rødt

Fra midnatt natt til lørdag må alle som ankommer Norge fra Belgia i innreisekarantene på ti dager, opplyser utenriksdepartementet i en pressemelding.

Landet har 31,8 coronasmittetilfeller per 100.000 innbyggere, som ligger langt over nivået på 20 per 100.000 som kreves for å bli fritatt for karantenekrav ved innreise. Belgia lå under det påkrevde nivået sist torsdag, da forrige vurdering ble gjort, men tallet har steget raskt.

– Vi ser at flere land i Europa dessverre opplever økende smittetall. Det gjør det nødvendig å løpende vurdere reiserådene, både for nordmenns trygghet på reise og fordi vi ønsker å begrense smitte til Norge. Selv om man nå kan reise til enkelte land uten å komme i karantene når man kommer hjem, er det fortsatt ingen oppfordring til å reise. Alle som vurderer å reise til utlandet må tenke seg nøye om og sette seg inn i situasjonen dit de skal reise. Endringer både i smittesituasjonen og i lokale restriksjoner kan endre seg raskt, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Folkehelseinstituttet følger også Frankrike, Østerrike, Sveits og Tsjekkia tett. Her øker smittetallene også raskt.

– Vi vil gjøre ny vurdering av disse neste uke, sier overlege Siri Helene Hauge ved Folkehelseinstituttet til Nettavisen om utviklingen i landene.

Tsjekkia ligger for øyeblikket på 24,6 smittetilfeller per 100.000 innbyggere og er dermed over det tillatte nivået. Østerrike på 19,5 og Frankrike på 17,7 ligger tett opptil grensen.