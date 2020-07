Prins Joachim ga intervju like før innleggelsen

Det er danske Ekstra Bladet som skriver søndag at den 51 år gamle prinsen gjorde et intervju med den franske avisen La Depeche. Journalistene ble ifølge avisen tatt godt imot av prinsen og kona, prinsesse Marie, ute på balkongen som hører til deres franske residens.

– Dette er den vakreste balkongen i Frankrike. Å kunne nyte det er et av mine privilegium. Det er vanskelig å klare seg uten, fortalte prinsen som sammen med sin kone lot seg intervjue i 45 minutter.

Det var ingen ting under intervjuet som kunne tyde på at han to timer senere skulle bli hastet til Universitetshospitalet i franske Toulouse med blodpropp i hjernen.

– Min første utenlandsreise var til Lot. Min far ble født her. Jeg kommer nesten hvert år, spesielt om sommeren. Det er en eiendom som ligger hjertet mitt nær, for jeg har hatt fantastiske øyeblikk med familien her, og det har alltid vært med denne fantastiske utsikten, fortsatte Joachim.

Stabil etter operasjonen



Lørdag ble Joachim operert for blodpropp i hjernen. Operasjonen ble betegnet som vellykket, og prinsens tilstand var søndag fortsatt stabil og etter forholdene god, opplyser det danske kongehuset.

– Prinsen fikk heldigvis profesjonell behandling i tide og har det etter omstendighetene godt, opplyser kongehusets kommunikasjonssjef Lene Balleby.

– Det er på det nåværende tidspunkt for tidlig å si hvor lenge prinsen vil være innlagt, legger hun til.

Prins Joachim og resten av familien var onsdag samlet på familiestedet Château de Cayx i Sør-Frankrike for å feire 18-årsdagen til prins Felix (bakerst i midten). Foto: Det danske kongehuset

Blodpropp er vanligste årsak til hjerneslag. Proppen stopper blod- og oksygentilførsel til hjerneceller i blodkarets forsyningsområde, og kan gi plutselige halvsidige lammelser i ansikt, armer og ben. Andre vanlige symptomer er språkforstyrrelser og synstap.

Til Ekstra Bladet sier den danske kongehuseksperten Søren Jakobsen at nyheten om Joachims innleggelse og operasjon er uventet ettersom det ikke er noen andre i familien som har hatt blodpropp i hjernen.



– Det er tydelig at det har vært mye fordi han skulle avslutte sin utdannelse ved det franske militærakademiet, men jeg tror det kommer som et sjokk. Ikke bare for familien, men for hele Danmark, sier kongehuseksperten til avisa.

Første danske



Joachim er dronning Margrethes yngste sønn, og er ett år yngre enn broren, kronprins Frederik.

51-åringen flyttet til Frankrike i fjor, hvor han begynte på den høyest rangerte lederutdannelsen i det franske forsvaret ved militærakademiet Ecolé Militaire, som første danske noensinne. Men da coronaviruset for alvor rammet i mars, vendte familien raskt hjem for å få testet yngstesønnen prins Henrik, som hadde blitt tungpustet.



Den 24. mai 2008 giftet Joachim seg med Marie Cavallier i Møgeltønder kirke. Hun tituleres etter bryllupet Hennes Kongelige Høyhet Prinsesse Marie av Danmark, Grevinne av Montpezat. Her med Joachims sønner prins Felix (t.v.) og prins Nikolaj. Foto: AFP

I juni opplyste forsvarsdepartementet i København at Joachim blir ny forsvarsattaché i Paris fra 1. september. Utnevnelsen var ledd i innsatsen for å styrke det sikkerhetspolitiske og diplomatiske samarbeidet mellom Danmark og Frankrike.

For et par dager siden feiret prinsens familie at prins Felix, som er sønn av Joachim og grevinne Alexandra (56), fylte 18. Begivenheten ble markert på slottet Cayx i Frankrike. Både Felix' far, stemor og mor var til stede.