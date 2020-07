USAs forsvarsminister forsvarer bruk av nasjonalgarden under demonstrasjonene mot rasisme

Sammen med USAs forsvarssjef Mark Milley måtte Esper forklare seg i en høring i forsvarskomiteen i Representantenes hus torsdag.

Nasjonalgarden, som kan sammenlignes med Sivilforsvaret eller Heimevernet i Norge, ble satt inn for å hjelpe lokale myndigheter med å håndtere de mange demonstrasjonene mot politivold og rasisme, som i enkelte tilfeller utviklet seg til opptøyer.

President Donald Trump truet med å bruke soldater fra det amerikanske militæret for å håndtere folkemengdene og uroen i hovedstaden Washington D.C.

– Å bruke soldater (active duty forces, journ.anm.) i en rolle for å håndheve sivil rett bør være en siste utvei og brukes kun i de mest akutte og alvorlige situasjoner, sier Esper i en uttalelse forberedt til torsdagens høring.

Uenighet

Dermed legger Esper seg igjen ut med Trump, som også tidligere har gitt uttrykk for at han og Trump er uenige i saken.

Forsvarsministeren har tidligere også uttalt at han angrer på at han poserte på et bilde sammen med Trump, som holdt opp en bibel, og forsvarssjef Mark Milley utenfor en kirke like ved Det hvite hus under demonstrasjonene.

Det kunne gi et inntrykk av at militæret blandet seg inn i et sivilt anliggende, sier Esper. Nasjonalgarden ryddet området utenfor Det hvite hus for demonstranter som protesterte mot politivold og rasisme.

Demonstrantene framsto som fredelige, og opprørspoliti skjøt tåregass og brukte pepperspray og sjokkgranater mot folkemengden for å bane vei for presidenten.

Nasjonalgarden etterforsket

Et helikopter fra nasjonalgarden fløy også veldig lavt over folkemengden. Pentagon har siden etterforsket om det var riktig bruk av militære ressurser.

Denne etterforskningen er nå ferdig, opplyser Esper. Det er ikke klart nå resultatene vil bli lagt fram.

Demonstrasjonene mot politivold og rasisme var en reaksjon på drapet på afroamerikaneren George Floyd, som døde under en pågripelse i Minneapolis i mai. Fire politimenn er siktet for drap eller medvirkning til drap etter hendelsen.