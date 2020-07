Cohen anklager Trump for rasisme og antisemittisme

Trump-administrasjonen med justisminister William Barr i spissen har gjort alt for å stanse bokutgivelsen og blir nå saksøkt av Cohen som hevder at han fratas ytringsfriheten.

53 år gamle Cohen, som var Trumps personlige advokat, beskriver ifølge søksmålet detaljert hvordan presidenten oppfører seg bak lukkede dører.

Giftige kommentarer

Cohen hevder blant annet at Trump kom med «antisemittiske kommentarer om prominente jøder og giftige og rasistiske kommentarer mot svarte ledere som Barack Obama og Nelson Mandela.»

Cohen ble i 2018 dømt til tre års fengsel for blant annet skatteunndragelse, svindel med valgkampmidler, for å ha løyet til Kongressen og for å ha utbetalt såkalte hysjpenger til en pornostjerne for å hindre at hun snakket om sitt angivelige forhold med Trump. .

9. juli ble han pågrepet og fraktet tilbake til fengselet, angivelig etter å ha brutt vilkårene for hjemmesoning.

Nektet å undertegne

Cohen hevder selv at han ble fengslet igjen etter å ha tvitret om boken han har skrevet og etter å ha nektet å undertegne en erklæring der han lovet å holde tett om tiden som Trumps advokat, både overfor medier og i bokform. .

I søksmålet han nå har fremmet betegner han erklæringen som grunnlovsstridig.