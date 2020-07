Tirsdagens pressekonferanse i Det hvite hus startet med at Donald Trump leste rolig opp fra et manus. Spørsmålsrunden gikk også rolig for seg til å begynne med.

Etter hvert ble Trump konfrontert med sine tvitringer om at hans rådgiver, immunologen Anthony Fauci, har «ført publikum bak lyset» ved å si at malaria-medisinen hydroksyklorokin og remdeseivir ikke er effektiv mot covid-19.

Etter at Trump kort understreket at han har et godt forhold til Fauci, gikk han raskt over til en lang monolog om hvorfor Fauci er så populær på meningsmålingene, og ikke Trump selv - noe Trump ikke ble spurt om i det hele tatt.

– Det er interessant at han er så populær. Jeg liker det. Jeg synes det er bra, for han jobber for denne administrasjonen. Han jobber med oss. Vi kunne ha fått noen andre. Det hadde ikke trengt å være dr. Fauci. For det meste har vi gjort som han og andre - som dr. Birx - har anbefalt, sa presidenten.

Amerikanerne har mer tiltro til Fauci og corona-koordinator i Det hvite hus Deborah Birx, enn presidenten selv, ifølge meningsmålinger hos Fox News.

– Veldig merkelig

– Så scorer han så høyt på meningsmålingene. Hvorfor har ikke jeg slike tall med tanke på viruset? Og administrasjonen? Vi burde ha scoret svært høyt med tanke på viruset, fortsatte Trump.

– Se på hva vi har fått til med tanke på masker, respiratorer og tall som ingen har sett. Og vi har testet 55 millioner, flere enn noen andre i verden. Vi er høyt der oppe, mens resten av verden har testet bare en bitteliten del av dette.

– Det er veldig merkelig. En mann jobber for og med oss, sammen med dr. Birx, men ingen liker meg. Dette må kun handle om min personlighet, sa Trump.

USA har testet 55 millioner, som er færre enn Kina med 90. Målt per innbygger ligger de bak flere land, som Danmark, Storbritannia og Russland, ifølge offentlig tilgjengelige kilder i Worldometers.

Trump hyllet lege som tror på demon-sex



Under pressekonferansen påpekte CNN at Trump retvitret meldinger fra en lege som også tidligere har påstått at masker ikke fungerer for å stoppe viruset, at leger bruker medisin laget av DNA fra romvesener, at diverse helseproblemer skyldes sex med demoner i søvne, at det lages vaksiner som gjør en immun mot å bli religiøs og at regjeringen er infiltrert av reptilfolket.

Da han ble presset på dette, avbrøt Trump pressekonferansen.

Legen det er snakk om heter Stella Immanuel, som er barnelege og pastor, og skal være fra Houston. Hennes tvitring ble slettet av Twitter for å spre falske påstander om covid-19. Trump rakk å dele meldingene før de ble slettet.

– Hun var på TV med mange andre leger. De var tilhengere av hydroksiklorokin, og jeg mente hun var spektakulær. Dessuten sa hun at hun hadde mye suksess med hundrevis av pasienter. Jeg synes hun hadde en viktig stemme, men jeg vet ingenting om henne, sa han.

Da CNN-reporteren ikke ga seg, takket Trump for seg og forlot pressekorpset.