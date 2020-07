Fra romvesener til reptiler: Dette er legen Trump hyller

Stella Immanuel er legen og forkynneren som både tror på heksekraft og et hemmelig vaksinasjons-plott som skal gjøre at folk ikke er religiøse.

– Hun er spektakulær, sa Donald Trump på sin pressekonferanse i Det hvite hus tirsdag.

– Jeg synes hun hadde en viktig stemme, men jeg vet ingenting om henne, la presidenten til.

Pressekonferansen ble brått avbrutt da salen ikke ville slutte å stille Trump spørsmål om legen. Det skjedde dagen etter at Twitter slettet en video Trump hadde delt.

«Guds stridsøks»

I videoen hevder Immanuel og flere andre leger at munnbind er unødvendige og at malariamedisinen hydroksyklorokin er kuren mot corona. I beskrivelsen het det at den avslørte «den største skandalen i moderne amerikansk historie».

Legen, som kaller seg selv «Guds stridsøks», er også blitt slettet fra Facebook og andre sider, men påstandene lever videre på alternative nettsider.

Tidlig i pandemiens fase ble det undersøkt om medisinen kunne benyttes mot coronaviruset. Kliniske forsøk viser imidlertid at medisinen har liten effekt på sykdomsforløpet, og bruken frarådes i USA på grunn av mulige bivirkninger.

Immanuel står i spissen for en gruppe som kaller seg USAs frontlinjeleger, en gruppe som tilsynelatende er opprettet for å spre malariamedisinen.

Bisarre påstander

Nettsiden hennes er tatt ned, men via arkivtjenester kan man finne en rekke bisarre påstander. Blant annet hevdes det at onde ånder jevnlig har sex med kvinner, noe som fører til «gynekologiske problemer, ekteskapsbrudd og aborter».

I 2015 hevdet hun at verden styres av en gruppe som «ikke engang er mennesker», men «reptil-ånder» som er halvt menneskelige og «halvt E.T.».

I samme åndedrag hevdet hun at det blir brukt DNA fra romvesener i behandling av syke mennesker, noe som igjen skal ha ført til en krysning mellom mennesker og demoner.

Hun har også angrepet homofilt ekteskap, som hun mener fører til at voksne vil gifte seg med barn.

Immanuel ble født i 1965, og tok legeutdannelsen ved universitetet i Calabar i Nigeria og har legelisens i Texas. Hun advarer Facebook mot kraftige reaksjoner på at de sletter innholdet hennes.

– Hvis siden min ikke kommer tilbake, vil Facebook bli senket i Jesu navn.