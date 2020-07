Forskere har løst mysteriet rundt «de skrikende mumiene»

I 1881 ble to mumier funnet i Dayr al-Bahri, et kompleks av likhus og templer som ligger langs Nilen. Begge mumiene ble funnet med vidåpne gap og fikk navnet «de skrikende mumiene». Det skulle gå over 100 år før mumienes dystre historier ble kjent.

Den ene mumien er av en kvinne som inntil nylig var kjent som «den skrikende kvinnen». Hun skulle vise seg å være prinsesse Meritamen, som betyr «elsket av Amun» ,og var datter av Ramses I og hans kone Nefertari. Mumien ble funnet med hodet vendt mot høyre og et vridd ben. Nå offentliggjør forskerne dødsårsaken.

– Vi fant ut at kvinnen fikk blodpropp i benet, som så skal ha forårsaket en hjertestans. Hun skrek i smerter da hun døde, sier forsker i egyptologi Zahi Hawass til nyhetsbyåret AP.

Ved siden av prinsessen ble mumien av en ung gutt funnet, også han var mumifisert i et skrik. Det skulle vise seg å være prins Pentawer, sønn av Ramses III og hans kone Tiye. Han skal ha blitt tvunget til å ta selvmord som straff for å ha tatt del i drapet på sin egen far, kjent som «harems-konspirasjonen».

– Vi fant ut at han skal ha vært 18 år gammel da han døde. Ved ham fant vi en papyrus titulert «harems-konspirasjonen», sier Hawass.

Mumien av 18-åringen ble funnet innhyllet i geiteskinn, som i oldtidens Egypt var et symbol på helvete.

