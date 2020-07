Godt bevart mammut-skjelett oppdaget i sibirsk innsjø

Det henger fortsatt leddbånd fast i deler av skjelettet, som ble funnet av reingjetere på grunt vann i innsjøen Petsjevalavato i regionen Jamalo-Nenetsk for noen dager siden.

Deler av dyrets hodeskalle, kjeven, flere ribbein og deler av en fot er funnet så langt.

Ullmammuten antas å ha dødd ut for omkring 10.000 år siden, selv om forskerne tror enkelte mindre grupper kan ha overlevd lenger i Alaska og på Vrangeløya nordøst i Russland.

Russisk TV viste fredag bilder av forskere som lette etter skjelettdeler i mudderet langs bredden av innsjøen. Hvis resten av skjelettet er bevart, kan det kreve både tid og spesialutstyr å lokalisere det og hente det opp.

– Et funn av et komplett mammutskjelett er ganske sjeldent, sier Jevgenija Khozjainova fra Sjemanovskij-instituttet i Salekhard. Flere godt bevarte mammutskrotter er tidligere funnet i permafrosten i Sibir. Det er for tiden en hetebølge i regionen, med temperaturer 10 grader over det normale i måneden som gikk.