Kanye West: – Vær så snill å tilgi meg

Det hele startet sist søndag, da West ikledd skuddsikker vest holdt sitt første valgkampmøte etter å ha annonsert planer om å stille som kandidat til det kommende presidentvalget. Han overrasket alle da han kom med en tårevåt innrømmelse om da kona, Kim Kardashian, ble gravid med deres første barn.

– Vi diskuterte om vi skulle ta abort. Hun hadde pillen i hånden da jeg ringte og ba om at vi kunne beholde barnet. Jeg drepte nesten datteren min, sa en tårevåt Kanye West til forsamlingen i byen Charleston.



Ifølge People Magazine skal Kim Kardashian ikke ha vært informert om at Kanye West skulle snakke om datteren under valgkampmøtet. Reality-stjernen skal ha opplevd talen som et sjokk.

VIDEO:Kanye Wests første valgkampmøte tok brå vending: – Jeg drepte nesten datteren min

Truet svigermoren

Mandag denne uken skrev West ifølge People Magazine en melding på Twitter at kona ville låse ham inne med en lege.

«Kim prøvde å fly til Wyoming med en lege for å låse meg inne som i filmen «Get Out» fordi jeg gråt og fortalte om da jeg reddet livet til datteren min i går», skrev han.

Videre anklaget han svigermoren Kris Jenner for å være delaktig i konas plan om å låse ham inne og at hun ikke lenger skulle få omgås barnebarna.

Proklamerte skilsmisseplaner

Kanye West og Kim Kardashian har vært gift siden 2014 og har i dag fire barn sammen. Under en Twitter-tirade onsdag morgen norsk tid skrev imidlertid West at han ønsker å skilles.

«Jeg har prøvd å skille meg siden Kim møtte Meek (Mill, rapper, journ.anm.) på Waldorf-hotellet i forbindelse med 'fengselsreformen», skrev han i en melding som senere ble slettet.

Lørdag kveld skrev West i en Twitter-melding at han ønsker å beklage overfor sin kona.

«Jeg vil beklage til kona mi Kim for at jeg gikk offentlig med noe som er veldig privat. Jeg sto ikke opp for henne på samme måte som hun har gjort for meg», skriver han, og fortsetter:

«Til Kim vil jeg si at jeg vet jeg påførte deg smerte. Vær snill og tilgi meg. Takk for at du alltid er der for meg.»

– Utmerket, men komplisert person

West har i tidligere intervjuer avslørt at han har diagnosen bipolar lidelse . I en Instagram-story tidligere denne uken kommenterte Kim Kardashian for første gang offentlig ektemannens lidelse. Blant annet skriver hun at det er begrenset hva hun og resten av familien kan gjøre for den Grammy-vinnende musikeren.

Kanye West med kona Kim Kardashian West og deres datter North West i 2015.

– De som forstår psykisk sykdom vet at familien rundt er maktesløse såfremt vedkommende ikke er mindreårig, forteller hun.

– Folk som ikke er klar over hvordan denne lidelsen oppleves kan være fordomsfulle. De forstår ikke nødvendigvis at vedkommende selv må søke hjelp, samme hvor mye familier og venner jobber forsøker å hjelpe.

– Han er en utmerket, men komplisert person som må leve med denne lidelsen i tillegg til presset som følger med å være en kunstner og en svart mann, skriver Kardashian som også ber om «medfølelse» for de som lever med psykisk sykdom.

– Jeg ber om at media og offentligheten gir oss den medfølelsen vi trenger for å komme oss gjennom dette. Takk til alle som har uttrykt bekymring for Kanyes velbefinnende og for at dere forstår, avslutter hun innlegget.