«Tatt av vinden»-stjernen Olivia De Havilland er død – ble 104 år

Olivia de Havilland var en av Hollywoods største stjerner i 1930- og 1940-årene. Blant annet spilte hun i filmer sammen med den tids største filmhelt, Errol Flynn. Bland de mest populære var «Kaptein Blood» (1935), «Den tapte eskadron» (1936), «Robin Hoods eventyr» (1938) og «De døde med støvlene på» (1941).

Stjeren hadde mer enn 50 år som skuespiller bak seg, men vil trolig bli best husket for sin rolle i «Gone With the Wind». Rollen som Melanie Hamilton sørget for at hun i 1939 ble belønnet med en Oscar-nominasjon for beste kvinnelige skuespiller.

Hun fikk senere Oscar for sine roller i filmene «Hennes egen sønn» (1946) og «Arvingen» (1949).

(Saken fortsetter under)

Olivia de havilland i en scene med Hattie McDaniel i filmen «Tatt av vinden». McDaniel skulle bli den første svarte skuespiller til å motta Oscar. Foto: MGM

Olivia De Havilland var en av de siste gjenlevende filmstjernene fra Hollywoods gullalder. Hun er kjent for å ha utfordret Hollywoods daværende praksis med å forlenge skuespilleres kontrakter mot deres vilje, noe hun fikk gjennomslag for, skriver BBC.

De Havilland var skuespilleren Joan Fontaines storesøster. I 1941 skapte søstrene historie da de begge ble nominert til en Oscar for beste kvinnelige hovedrolle. Joan vant for rollen som Lina McLaidlaw Aysgarth i Alfred Hitchcocks «Mistanke».

I 2017 ble De Havilland utnevnt til kommandørdame av Order of the British Empire. Hun ble dermed opphøyd i ridderstanden og fikk rett til å føre tiltaleformen dame foran sitt navn

De Havilland døde fredfullt søndag av naturlige årsaker i sitt hjem i Paris, sier skuespillerens publisist til nyhetsbyrået AP.