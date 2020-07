Franske leger har registrert det første tilfellet hvor en baby ble smittet med covid-19 i mors mage, melder den britiske avisen The Guardian.

Guttens mor (23) ble innlagt med feber og hoste på et sykehus i Paris i slutten av mars. Hun var da i tredje trimester og testet positivt for covid-19.

Tre dager etter innleggelse viste det seg at den ufødte gutten var syk, og legene så seg nødt til å gjennomføre keisersnitt. Omfattende tester viste at viruset hadde spredt seg fra mors blod, til morkaken hvor det formerte seg og smittet den ufødte gutten.

Smittetilfellet er omtalt i tidsskriftet Nature Communications. Flere leger har tidligere mistenkt at coronaviruset kan smitte fra mor til ufødt barn, men det har ikke blitt påvist før nå.

Uvanlig tilfelle



Daniele De Luca, medisinsk direktør ved Antoine Béclère sykehuset i Paris, understreker at det ikke er noen tvil om at gutten ble smittet i mors mage. Hun presiserer også at dette trolig er svært sjeldent.

– Klinikere bør være bevisste på at dette kan skje. Det er ikke vanlig, men det kan skje, og det må vurderes i den kliniske praksisen, sier hun til The Guardian.

For å teste om et spedbarn har blitt smittet i mors mage, kreves det omfattende testing av morkaken, blod fra navlestrengen, samt testing av fostervannet. Det er en forklaring på hvorfor leger ikke har kunnet konstatere at ufødte babyer kan bli smittet – før nå.

Kort tid etter fødselen utviklet gutten en betennelse i hjernen. Han er nå på bedringens vei.

– Underkommuniseres i Norge



The Guardian har tidligere omtalt et tilfelle hvor en nyfødt baby fikk påvist covid-19. Babyen ble født på et sykehus i London, men legene kunne ikke konstatere om babyen ble smittet før eller etter fødsel.

I begynnelsen av mai omtalte forskning.no mulig coronasmitte fra mor til spedbarn:

– Jeg synes det underkommuniseres i Norge at det kan være farlig også for nyfødte og spedbarn. Det er sjelden, men det kan være farlig. Det bør sies uten å skremme folk, sa Ola Didrik Saugstad, professor emeritus i barnemedisin ved Universitetet i Oslo til forskning.no.

«Vi vet ikke sikkert omcoronaviruset kan smitte fra mor til barn før eller under fødsel. Foreløpig ser det ut som du ikke trenger å bekymre deg. Ut ifra kunnskapen vi har så langt, er det ikke påvist smitte via morkaken og det er heller ikke bekreftet at barnet smittes under fødselen. Det betyr at du kan føde på vanlig måte.»