Fant blodpropp i omtrent alle organer hos obduserte covid-19-pasienter

Obduksjon av pasienter som har dødd av covid-19 gir leger ny innsikt i sykdomsforløpet. Amerikanske intensivleger har tidligere meldt om at mellom 20 og 40 prosent av pasientene som får intensiv behandling, ser ut til å få små blodpropper rundt om i kroppen.

Nå har amerikanske leger gjennomført obduksjoner av syv pasienter som har dødd av covid-19. Obduksjonene viste ikke bare lungeembolismer (blodpropp i lungene), som det er kjent at covid-19 kan forårsake – men også blodpropp i de mindre blodårene rundt flere organer.

– Og dette var dramatisk. Vi hadde forventet å finne det i lungene, men nå fant vi blodpropp i omtrent alle organene vi undersøkte i obduksjons-studien, sier Amy Rapkiewicz til CNN.

Hun er leder for institutt for patologi ved Langone Medical Center NYU og har også ledet studien som ble publisert i et The Lancet-tidsskrift i slutten av juni.

Obduksjonene avslørte også noe annet uventet – mengder kjempeceller som finnes i benmargen, såkalte megakaryocytter.

– Vi fant dem i hjertet, nyrene, leveren og andre organer, sier Rapkiewicz til CNN.

Megakaryocytter produserer blodplater, som øker risiko for blodpropp.

Rapkiewicz håper forskere kan finne ut mer om hvordan dette fører til økt risiko for blodpropp i mindre blodårer.

Amerikansk lege: – Vi er redde



Blodpropper og koagulering er ikke noe nytt for de fleste leger. Hvert år behandles pasienter med slike komplikasjoner knyttet til kreft og alvorlig skade. Men blodet koagulerer ikke på samme måte som hos covid-19-pasientene, forklarer Lewis Kaplan til den amerikanske avisen Wall Street Journal. Han er lege ved University of Pennsylvania og leder av Society of Critical Care Medicine.

– Problemet er at vi ser at det dannes blodpropper, men vi forstår ikke helt hvorfor. Derfor er vi redde, sier han til avisen.



Leger er kjent med at coronaviruset kan gi komplikasjoner som nevrologiske betennelser.

– Blodpropper og slag derimot, det er helt nytt, og vi vet ikke ennå hva det kommer av, sier Ross Paterson, forsker og nevrolog ved University College i London til Aftenposten.

Han er en av hovedforfatterne bak en studie som har undersøkt 40 pasienter med hjernebetennelse, slag, akutt forvirring eller nerveskader.

– Mulig immunreaksjon



Ørjan Olsvik, professor i medisinsk mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø, tror blodpropper kan være et resultat av store vevsødeleggelser forårsaket av virusets herjinger i kroppen.

– Om det er viruset som gjør det, eller om det er en immunreaksjon på coronaviruset, vet jeg ikke sikkert ennå, sier Ørjan Olsvik til Aftenposten.

I begynnelsen av mai meldte norske leger om økt fare for blodpropp i lungene hos pasienter med covid-19. Lege Anders Tveita ved Bærum sykehus advarte i en artikkel i Tidsskriftet for Den norske legeforening om at symptomer på coronasmitte ikke måtte hindre CT-undersøkelse.

– Det kan virke som viruset setter i gang en immunrespons som igjen setter i gang en kjedereaksjon som gir blodproppdannelse. Hvordan dette skjer, vet man ikke enda, skriver tidsskriftet i omtalen av forskningsartikkelen.