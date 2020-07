Rekordmange nye smittetilfeller i Florida

Til sammen 269.811 personer er eller har vært registrert smittet av viruset i delstaten. Tallet på coronarelaterte dødsfall var søndag 4.242 ifølge helsemyndighetene i Florida.

Den forrige rekorden hadde California lørdag da det ble registrert 11.694 nye smittetilfeller på ett døgn.

Florida er den tredje verst rammede delstaten i USA etter New York og California.

Til tross for at smittetallene øker, har delstatsmyndighetene valgt å gjenåpne mye av samfunnet. Lørdag åpnet også Disney World i Orlando.

– Ute av kontroll



Donna Shalala, kongressrepresentant fra Florida, sier til CNN at hun tror Miami kan bli stengt ned igjen.

– Det er ute av kontroll. Det på grunn av at guvernøren ikke oppfordrer befolkningen til å bruke munnbind, sier hun.

Shalala mener deler av befolkningen burde bruke munnbind for å forhindre smitte.

– Det her er en amerikansk tragedie, fortsetter Shalala til CNN.

Høye dødstall



Rundt 136.000 mennesker har dødd av coronaviruset i USA siden pandemien startet i begynnelsen av året, mens over 3,2 millioner mennesker er smittet.

Ifølge Johns Hopkins-universitetet har det gjennomsnittlige ukentlige antall døde i USA økt fra 578 for to uker siden til 664 10. juli, fortsatt lavere enn under begynnelsen av epidemien i april.

I 27 delstater er det meldt om økning. California har flest med 91 per dag, og Texas ligger like bak med 66. Men også i Florida, Arizona, Illinois, New Jersey og South Carolina har det vært en klar økning.