30-åring trodde coronavirus var en bløff - nå er han død

En 30 år gammel mann fra Texas i USA er bekreftet døde etter å ha vært smittet av coronaviruset.

Det er Methodist-sykehuset i byen San Antonio som bekrefter dødsfallet.

Medisinsk sjef ved sykehuset, Jane Appleby, forteller om mannens skjebne i et intervju med TV-kanalen ABC News.

– Jeg tror jeg gjorde en feil. Jeg trodde dette var en bløff, men det er det ikke, fortalte mannen til sykepleiere på sykehuset.

Var på coronafest



Mannen skal ha deltatt på en såkalt coronafest, hvor verten var smittet av viruset, for å se om viruset smittet videre. Denne uken døde 30-åringen på sykehuset.

Appleby sier til ABC News at hun forteller historien for å advare yngre personer om at viruset kan ramme alle.

Det ble fredag registrert 63.643 nye tilfeller av coronasmitte i USA, ifølge tallene til Johns Hopkins-universitetet.

Rekordtall i Texas



Antall smittede stiger nesten hver eneste dag. Etter å ha ligget på et gjennomsnitt av 50.000 i noen dager, økte tallet til over 60.000 denne uka. Rekorden ble satt torsdag med 65.551 nye tilfeller.

Fredag ble det også registrert 774 nye dødsfall av viruset. Det er langt lavere enn i april, men ekspertene frykter en kraftig økning i ukene som kommer, etter hvert som mange smittede blir syke eller smitter andre mer sårbare personer.

Allerede er rekordtall for døde registrert i Texas og Florida.

Ifølge Johns Hopkins er dermed antall smittede i USA kommet opp i 3,18 millioner, mens 133.969 har dødd av viruset.