Anne (60) har vært virussyk i 90 dager: – Urolig og redd

I Sverige har totalt 74.898 personer blitt smittet av coronaviruset. En av de mange som er smittet er 60 år gamle Anne Ruuska fra Trollhattan i Västra Götaland.

Ruuska fikk symptomer allerede i mai.

– Jeg har vært syk i 90 dager, sier Ruuska til ABC Nyheter.

Først fikk samboeren hennes påvist smitte, men to uker senere begynte Ruuska å føle seg dårlig. I midten av mai var hun så dårlig at en ambulanse kom hjem til paret.

– Går i bølger



Ruuska var da syk med høy feber. Kroppstemperaturen viste nesten 41 grader.

– Jeg var veldig urolig og redd. Jeg pleier ikke å ha så høy feber, sier hun til Expressen.

60-åringen har flere symptomer på viruset, blant annet høy feber, svimmelhet og tap av smaks- og luktesans.

– Alt går i bølger. I dag er jeg svimmel og må passe på når jeg går. Når jeg bøyer meg ned skjer det av og til at jeg besvimer. Feberen er 39 grader. Forrige uke var jeg nesten nede i min normale temperatur, sier hun.

Isolert i sommerhus



Til tross for at hun har fått påvist viruset, har hun ikke mottatt behandling på sykehuset. Grunnen er at hun ikke har hatt pustevansker.

Ifølge lokalavisen Ttela har 60-åringen isolert seg i et sommerhus, for å forhindre videre smitte.

Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell. Foto: Fredrik Sandberg / TT via AP / NTB scanpix

Nye dødsfall



Det er det siste døgnet registrert 26 nye dødsfall i Sverige. Samtidig har antall smittede økt med 565.

Dermed er det totale antallet døde i Sverige nå 5.526.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har kommet med en særskilt advarsel for elleve europeiske land når det gjelder smittespredning. Sverige er på listen, sammen med blant andre Albania, Aserbajdsjan og Moldova.

– Vi har et økende antall tilfeller i Sverige, men det er fordi vi tester mye mer enn før. Det er uheldig at folk blander Sverige sammen med land som tidligere ikke har hatt noen problemer i det hele tatt, og som åpenbart er i begynnelsen av sin epidemi, sier Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell.

Åpner for svenske regioner

I Sverige kan nordmenn fra 15. juli reise karantenefritt til regionene Skåne, Blekinge og Kronoberg. Reiser til resten av landet vil fortsatt medføre karantenekrav ved retur til Norge.

Västra Götaland, som mange nordmenn med hytte har interesse av å reise til, er fortsatt rødt, så den svenske feriedrømmen har fremdeles ikke gått i oppfyllelse for mange.

Dette gjelder også handelsnæringen i Strömstad-området, som har slitt de siste månedene.