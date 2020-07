– Det er en feiring av livet og at vi ikke lenger må sitte hjemme og være isolerte, at vi kan gå ut. Og hva er bedre enn å feire dette på et av de mest berømte broene med flott utsikt, sier initiativtaker, kaféeier Ondrej Kobza, til Associated Press.

Broen, Karlsbroen, ble bygget av Karl den 4. av Det tysk-romerske riket, i 1357, og har overlevd flere århundrer med flom og kriger.

Det ble satt opp et over 500 meter (515 meter, for å være nøyaktig) bord langs broen i samarbeid med rådhuset i byen. Den 30. juni var det duket for fest for å feire at de strengeste restriksjonene i Tsjekkia er hevet.

– Vi vil sende et signal om at folk lever her igjen og vi ser frem til alle besøkende til Praha, sier borgermester Petr Hejma i en uttalelse.

Gjestene tok med seg mat og drikke hjemmefra som de serverte hverandre med, og koste seg med latter og sang. Det var både bestemors delikatesser hjemmefra, frukt fra egne hager og hjemmelaget limonade.

– Alle skulle ta med seg noe, mat, drikke eller bare blomster. Ideen var å involvere alle. Vi ville feire slutten på coronakrisen med at folk møtes og viser at de ikke lenger er redde for å treffe andre. At de ikke er redde for å ta en bit av et smørbrød laget av noen andre, sier Kobza til AFP.

Litt hensyn ble det tatt, og arrangementet hadde påmelding, alle plassene ble revet bort.

Totalt har 349 mistet livet etter å ha blitt smittet med SARS-CoV-2. Fredag var det registrert 168 nye tilfeller, det høyeste tallet siden 11. april. Til sammen har 11.000 gjennomgått sykdommen.

Tsjekkia har 33 døde av viruset per million innbyggere, som er lavere enn Norge - 46, ifølge Worldometers.info.

Tsjekkere spiste og koste seg på Karlsbroen. Til og med fruktbarhetsgudinnen kom på besøk. Foto: Petr David Josek / AP