For en uke siden kom rapportene om at over 1000 ansatte ved et stort slakteri i Nordvest-Tyskland har blitt smittet av SARS-CoV-2 viruset, som fører til sykdommen covid-19.

Slakteriet mistenker at gjestearbeidere fra Romania og Bulgaria, som besøkte familiene, tok med seg smitten.

Imidlertid, i en ny rapport fra en paraplyorganisasjon for europeiske fagforeninger, «European Federation of Trade Unions in the Food, Agriculture and Tourism», kommer det også fram at arbeidsforholdene i slakterier og kjøttbedrifter er et stort problem, og ikke bare i Tyskland:

Trange innkvarteringer av ansatte. Flere sover i samme rom.

Ingen avstand på arbeidsplassen. Kjøttskjærere jobber bokstavelig «skulder mot skulder».

Mye støy fra maskiner og utstyr gjør at ansatte må rope til hverandre.



16-timers arbeidsdager.



Manglende smittevernutstyr, og/eller manglende trening i bruk av dem.



Manglende ventilasjon, kombinert med kald og tørr luft.



Lav lønn, ulovlige fratrekk på lønna og manglende jobbsikkerhet gjør at de vegrer seg for å si ifra om symptomer.

Panikkjøp hos dagligvarekundene gjør at slakteriene ikke kan redusere virksomheten.

– Vi står i gjeld til dem

Fagforeningene mener mange av forholdene har bidratt til lettere spredning av viruset.

– Det er trist at noe så tragisk som dette viruset måtte til for å øke bevisstheten rundt systematiske problemer i kjøttsektoren, sier generalsekretær Kristjan Bragason i en pressemelding.

– Ansatte i kjøttbransjen har vist forbløffende dedikasjon til jobbene sine under pandemien, og risikerer ofte livet på grunn av manglende beskyttelse av helsa, for å sørge for at vi har mat på bordet. Vi står i gjeld til dem, sier Bragason.

En rekke eksempler

Det tyske slakteriet er ikke det eneste eksempelet. På et slakteri i Belgia døde to arbeidere etter at 70 av 330 ble smittet. Slakteriet ble ikke stengt.

Den 20. mai ble et slakteri i Groenlo, Nederland, stengt ned etter at 147 av 657 ansatte testet positivt. Et annet, i Helmond, stengte etter at 21 av 130 som ble testet, hadde viruset. Fabrikken har 1700 ansatte.

Den 18. mai, i sentrale Frankrike, Val de Loire, ble et slakteri stengt etter at 54 av 500 testet positivt, og ett i Brittany, der 115 smittede ble påvist blant 2800, men ikke alle ble testet.

Norge nevnes ikke blant de verste eksemplene. Rapporten skriver om at da to kjøttbedrifter ble midlertidig stengt på grunn av påvist coronasmitte, ble det iverksatt tiltak som mer distansering, endret layout i kafeteraier, bruk av verneutstyr der distansering ikke var mulig, innføring av sykepenger ved symptomer og oversettelse av relevant informasjon til morsmål.

I ett av tilfellene var det gjestearbeidere som var smittet. I likhet med resten av bransjen i Vest-Europa, er Norge avhengig av innleid arbeidskraft fra utlandet.

Kjøttforedlingsbransjen står for 1,53 prosent av EUs bruttonasjonalprodukt, og har mer enn 32.000 selskaper.

