– Jeg ble sett på som en grusom hore. Bestialsk, sexbesatt og kunstig

Det var en morgen i november 2007 som skulle forandre Amanda Knox sitt liv for alltid. Hun kom hjem til leiligheten hun delte med studievenninnen Meredith Kercher, og oppdaget blodflekker flere steder på badet.

Hun prøvde å ringe venninnen, men ingen svarte. Døra til rommet hennes var låst, men verken Knox eller kjæresten Raffaele Sollecito fikk den opp.

De ringte politiet, som brøt opp døra og fant Kercher drept og rullet inn i en dyne på gulvet.

Den britiske studenten hadde tre dype stikkskader i halsen, men hovedpulsåren var intakt. Obduksjonsrapporten viste at det hadde blitt funnet spor av mannlig DNA i kroppen hennes, noe som gjorde at politiet behandlet saken som en sexlek som hadde gått galt.

Politiet fikk fort mistanke om at Amanda Knox og kjæresten Raffaele Sollecito hadde noe med drapet å gjøre. På denne tiden var de 20 og 23 år gamle.

Det ble funnet spor av Knox' DNA på kjøkkenkniven som skal ha blitt brukt til å utføre drapet, og blodige fotavtrykk i leiligheten som viste seg å stemme overens med Sollecito og Knox fotavtrykk.

Amanda Knox og Raffaele Sollecito ble fort mistenkt for drapet. Foto: Stefano Medici/AP

– De hadde bestemt seg for å knuse meg

I Netflix-dokumentaren «Amanda Knox» kan man se at hun og kjæresten sto utenfor leiligheten og kysset mens politiet undersøkte åstedet. Mange syntes at de oppførte seg merkelig under etterforskningen, noe som heller ikke hjalp deres sak.

Drapet skapte sjokkbølger i den lille italienske byen Perugia, som sjelden var sentrum for alvorlige kriminelle hendelser.

Nyheten om det bestialske sexdrapet spredte seg som ild i tørt gress, og Amanda Knox ble raskt utpekt som skurken bak det hele.

Rudy Guede sitter fortsatt i fengsel dømt for drapet. Foto: Riccardo De Luca/AP

De neste ukene ble Knox og Sollecito avhørt av det italienske politiet. Knox sa i ettertid i en uttalelse gjengitt av BBC at hun ble mishandlet av politiet og lurt til å tilstå noe hun ikke hadde gjort.

– Jeg ble avhørt i 53 timer over 5 dager uten advokat på et språk jeg forsto like dårlig som en ti-åring. Jeg var i sjokk og jeg tilbød meg å hjelpe politiet på alle måter jeg kunne. Men de var ikke interessert i min hjelp. De hadde bestemt seg for å knuse meg.

Senere ble det funnet DNA-spor av 20-åringen Rudy Guede som tydet på at han hadde vært i seksuell kontakt med Meredith kvelden hun ble drept.

Ifølge CNN innrømmet Guede at han hadde hatt sex med henne, men at en annen mann hadde drepte henne mens han var på badet.

Skapte et enormt mediesirkus

I juli 2008 begynte det virkelige marerittet for Amanda Knox. Sammen med Raffele Sollecito og Rudy Guede ble hun siktet for drapet på Meredith Kercher.

Rudy Guede ble funnet skyldig og dømt til 30 år i fengsel. Året etter startet en lang rekke rettssaker mot Amanda Knox og kjæresten hennes.

Den uvanlige drapssaken vekket oppmerksomhet verden over og rettssalen var stappfull hver gang Knox skulle forklare seg.

Det virket som den perfekte drapssaken: En ung og vakker student som viste seg å være «sexgal», og som angivelig hadde truet venninnen sin til å bli med på sadistisk gruppesex før hun drepte henne.

Huset i Perugia hvor Meredith Kercher ble funnet drept. Foto: AFP

Mediene kastet seg over saken og gravde frem gamle bilder av Knox og Sollecito der de fremsto like gale som overskriftene skulle ha det til.

De tok også i bruk kallenavnet «Foxy Knoxy» som Knox selv kalte seg på My Space-profilen sin, og som hun siden har blitt sterkt forbundet med.

Knox' utseende og unge alder gjorde henne til den perfekte hovedpersonen i historien. Hun ble ofte beskrevet som «en djevel med ansiktet til en engel» eller «morderen med babyansiktet».

Nick Pisa var en av de første britiske journalistene som dekket drapet. I Netflix-dokumentaren «Amanda Knox» forklarer han hvorfor saken ble en av tidenes mest kjente drapssaker.

– Et drap vekker alltid mye interesse. Litt intriger, noen mysterier. Det skjedde i en vakker by på en pittoresk bakketopp midt i Italia. Det var et spesielt grusomt drap. Hun hadde kutt i halsen, var halvnaken og det var blod over alt. Hva mer vil man ha i en historie? Alt som mangler er kanskje kongefamilien og paven eller noe sånt, sier han i dokumentaren.

Men det var Amanda Knox som måtte betale for medienes enorme interesse for henne.

– Hele verden visste hvem jeg hadde hatt sex med. Det var bare syv menn. Men likevel ble jeg sett på som en grusom hore. Bestialsk, sexbesatt og unaturlig, sier hun i dokumentaren.

Fikk selvmordstanker i fengselet

I 2009 ble Knox og Sollecito i likhet med Rudy Guede dømt for drapet på Meredith. De skulle sitte i fengsel i henholdsvis 26 og 25 år.

I ettertid har Knox sagt at tiden i fengselet gjorde at hun fikk selvmordstanker.

– I flere måneder etter min feilaktige dom, havnet jeg i en depresjon fordi jeg innså at det at jeg var uskyldig ikke var noen garanti for min frihet. Jeg fantaserte om forskjellige måter å ta livet mitt på, skrev hun i en artikkel i LA Times i 2017.

Knox og Sollecito satt fire år i fengsel før de ble frikjent. Etter en ny runde med rettssaker i 2011 ble de begge frikjent og Amanda gråt av glede.

Men marerittet var ikke over enda. I 2013 var Knox tilbake i hjembyen Seattle og hadde prøvd å starte et nytt liv.

Så fikk hun beskjed om at hun igjen måtte dra til Italia for å forklare seg i retten. Hun dukket aldri opp, men ifølge CNN sendte hun en skriftlig uttalelse på italiensk som ble tatt opp i retten.

– Jeg må repetere det til deg. Jeg er uskyldig. Jeg voldtok ikke, jeg stjal ikke. Jeg drepte ikke Meredith.

Både Knox og hennes tidligere kjæreste fastholdt på sin forklaring om at de var uskyldige. I 2015 ble de endelig hørt, og ble frikjent en gang for alle.

Det samme året innrømmet den italienske domstolen at det hadde blitt gjort store feil under avhørene av Knox og Sollecito, som førte til at de ble feilaktig dømt.

Raffaele Sollecito før rettssaken i 2015. Foto: Massimo Percossi/AP

– Jeg var knust. Hele verden hadde bestemt at jeg var skyldig



Etter hun ble frikjent for siste gang, var det mange som ville høre Knox' utrolige historie. I 2018 fortalte hun om sin opplevelse av å bli feilaktig dømt og fengslet på Skavlan.

– Jeg var knust. Hele verden hadde bestemt at jeg var skyldig, og de hadde skrevet om hele sannheten. Plutselig var jeg ikke lenger en uskyldig person som ventet på å få dra hjem. Jeg var en fange, og fengselet var mitt hjem. Sannheten spilte plutselig ingen rolle, sa hun.

Ekskjæresten hennes har også skrevet en bok og stilt opp i flere intervjuer om sin urettferdige fortid. I 2018 sa han til Mirror at han fortsatt føler at mange tror han er skyldig.

– Jeg skulle ønske jeg kunne begynne livet mitt på nytt, og leve som hvem som helst andre. Jeg må forklare meg selv og rettferdiggjøre meg overfor alle. Jeg er uskyldig og jeg har blitt frikjent, men det er mange som fortsatt tviler på meg.

Dro tilbake til Italia

Etter hun ble frikjent igjen, flyttet Amanda Knox tilbake til Seattle hvor hun vokste opp. Hun jobber nå som journalist i avisen West Seattle Herald og driver podcasten «The Truth About True Crime». Hun har fortsatt kontakt med Sollecito som en venn, men han bor fortsatt i Italia. Rudy Guede sitter fortsatt i fengsel.

I fjor dro Knox tilbake til Italia for første gang siden frikjennelsen i 2011. Hun var invitert for å holde en tale på strafferettsfestivalen i Modena. I talen sin sa hun at hun fortsatt er redd for å bli anklaget på nytt.

– For å være ærlig, så er jeg redd. Redd for å bli trakassert, hånet, for å bli fanget og for at nye anklager skal rettes mot meg, sa Knox ifølge NTB.

I 2015 begynte fremtiden å se lysere ut for Knox. Hun møtte forfatteren Christopher Robinson, og tre år senere forlovet de seg.

Både Knox og Robinson er over gjennomsnittet interessert i romvesener og science fiction, og bestemte seg derfor for å arrangere et bryllup med romvesen-tema. Problemet var bare at dette kom til å koste dem mye.

Amanda Knox og Christopher Robinson, som hun nå er gift med, i Italia i fjor. Foto: Antonio Calanni/AP

Ba om penger til romvesen-bryllup

Derfor ba de om pengedonasjoner fra gjestene sine, ifølge 7News. Gjestene kunne velge å donere alt fra 500 til 10.000 dollar. Pengene skulle gå til forskjellige romvesen-effekter som for eksempel «ekstravagant romvesenmat» og et band hvor musikerne var kledd ut som romvesener.

Pengeinnsamlingen ble sterkt kritisert, men Knox slo tilbake mot kritikken og sa at hun aldri forventet noen donasjoner fra andre enn vennene og familien sin.

Paret giftet seg i starten av mars, og på bildene fra bryllupet kunne man se at Knox hadde droppet den tradisjonelle, hvite brudekjolen til fordel for en Star Wars-inspirert drakt.

Men selv om Amanda Knox ser fremover, stiller hun ofte opp i intervjuer hvor hun ser tilbake på tiden i Italia.

I en episode av podkasten «The DW Podcast» sier hun at hun tross alt er lettet over at hun ble frikjent.

– Jeg sitter her foran deg i dag og jeg kunne vært død. Jeg kunne vært i fengsel. Det var realitetene jeg så vidt klarte å unnslippe.