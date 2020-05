Slik formulerer han seg ti uker etter at Sverige slo alarm om covid-19. I løpet av disse ukene er 30.799 svensker bekreftet smittet av coronaviruset, mens 3.743 er døde.

Stefan Löfven innrømmer at myndighetene ikke har klart oppgaven å beskytte de mest sårbare innbyggerne, de eldre, på en tilfredsstillende måte.

Flest coronadødsfall per innbyggere i Europa

Den siste uken har Sverige ligget på topp i Europa når det gjelder dødsfall per innbygger. Det er noe usikkerhet knyttet til tallene ettersom land har ulike måter å telle på , men ifølge Reuters hadde hverken Storbritannia, Italia, Spania eller Frankrike flere coronarelaterte dødsfall per million innbyggere enn Sverige.

Overfor den svenske avisen Sydsvenskan beklager Löfven at landet ikke har lykkes i å ta vare på de eldre som bor på pleie- og aldershjem på en god måte.

– Vi hadde ønsket å se et helt annet resultat, og beklager alle tapte liv, sier statsministeren til avisen.

Om lag halvparten at de corona-døde i Sverige er smittet på aldershjem.

Sveriges statsminister erkjente allerede 11. april at Sverige ikke var forberedt på pandemien, og at mangel på beskyttelsesutstyr trolig har bidratt til smittespredningen.

– Beredskapen har ikke vært tilstrekkelig

– Beredskapen har ikke vært tilstrekkelig. Det er åpenbart for alle. Det er en alvorlig situasjon. Vi har mennesker som er døde, mennesker som lider og mennesker som sørger. Det er alvorlig, uttalte Löfven til SVT.

30. april innrømmet også sosialminister Lena Hallengren at Sverige hadde mislyktes i å beskytte de eldre.

– Det er veldig alvorlig, og det er en fiasko for samfunnet. Jeg vil si at vi ikke lykkes med å beskytte den gruppen, sa Hallengren til SVT.

– Én del av den svenske modellen har fungert

Men samtidig som landets myndigheter åpent bekrefter at flere liv kunne vært spart dersom de Sverige hadde hadde vært bedre forberedt, forsvarer Stefan Löfven strategien.

– En positiv sak er at stadig flere ser betydningen av at vi har et sterkt samfunn. At vi hjelper hverandre. Veldig mange har tatt myndighetenes anbefalinger på stort alvor. Den delen av den svenske modellen har fungert, sier Löfven til Sydsvenskan.

I samme intervju åpner statsministeren for skatteøkninger i tiden som kommer ettersom svensk næringsliv blør under coronakrisen, samtidig som de offentlige utgiftene øker kraftig.

Anbefalinger og frivillige tiltak

Statsepidemiolog Anders Tegnell har tidligere forklart Sveriges relativt høye dødstall med at dødsfall knyttet til coronaviruset måles på ulike måter rundt omkring i verden.

– Vi har veldig bra oversikt sammenlignet med stort sett alle andre land, sa Tegnell til nyhetsbyrået TT i april.

Mange land registrerer for eksempel bare dødsfall som skjer på sykehus, ikke de som skjer på sykehjem og i private hjem.

Sveriges strategi under coronautbruddet, som i stor grad består av anbefalinger og frivillige tiltak, har møtt kritikk, men har også blitt løftet fram som en framtidig modell for andre land av Verdens helseorganisasjon.

