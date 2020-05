Ekspert om sjokktall fra Spania: – Ikke gode nyheter for Sverige

En spansk studie tyder på at kun fem prosent av den spanske befolkningen har vært smittet av coronaviruset. Det i et land som er kraftig rammet av viruset, og over 27.000 personer har mistet livet. På det meste har det vært opp mot 1.000 daglige dødsfall i landet.

Undersøkelsene viser at smittespredningen i Spania varierer mye. Bare i Madrid kan 11 prosent av befolkningen ha blitt smittet.

Epidemiolog Tove Fall ved Uppsala universitet. Foto: Uppsala universitet

Tove Fall, epidemiolog ved Uppsala universitet i Sverige, har fått med seg den spanske studien.

– Det er ikke gode nyheter for Sverige. Spania er et av de verst rammede landene i verden, og at de ligger på en så lav andel smittede er ikke bra, sier hun til Aktuelt.

Les også: Coronavirus påvist i sæden til smittede menn



– Lang vei å gå



Til nå har 3.400 personer mistet livet som følge av viruset i Sverige, mens 27.909 personer er bekreftet smittet. Svenske eksperter håper på delvis flokkimmunitet mot coronaviruset allerede i midten av juni.

Flokkimmunitet oppstår når mange nok har blitt smittet og er blitt friske igjen. Dermed antas de å være immune mot viruset, noe som vil bidra til å begrense smittespredningen.

Fall tror den spanske studiene, som viser lave smittetall i befolkningen, kan føre til at nasjoner tvinges til å endre strategi.

– Det er en veldig lang vei å gå for Spania å oppnå 60 eller 70 prosent (smittede, jour.anm). Det vil innebære utrolig høye dødstall, sier hun til Aktuelt.

Les også: Norge diskuterer fritidsreiser med Norden



Tviler på flokkimmunitet

WHO har advart mot overdreven tro på flokkimmunitet, uten å navngi land som Sverige der helsemyndighetene har valgt å satse på dette.

WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus tviler på flokkimmunitet. Foto: Salvatore Di Nolfi / AP

– Undersøkelser har vist at en relativt lav andel av befolkningen har antistoffer mot covid-19, noe som innebærer at størstedelen av befolkningen fortsatt er mottakelige for viruset, uttalte WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus forrige uke.

Det er uklart hvor stor andel av befolkningen som må ha vært smittet før det utvikles såkalt flokkimmunitet, men ifølge enkelte eksperter kan det være opp mot 80 prosent.