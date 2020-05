Professor: – 12.000 kommer til å dø av corona i Sverige

Matematikkprofessoren Tom Britton ved Stockholms universitetet har gjort utregningen på oppfordring fra nyhetsbyrået TT. Han brukte tallmateriale fra svenske Folkhälsmyndigheten fra Stockholm 6. april, og delte på antall døde 30. april – tre uker senere, med utgangspunkt i tiden det tar fra man blir smittet til man eventuelt dør.

Dødeligheten regnet han frem til å være 0,39 prosent.

– Men jeg tror dødeligheten kommer til å minske noe fremover, ettersom vi antagelig kommer til å bli bedre på å behandle de syke og beskytte de eldre. Så min beste gjetning er at det kommer til å bli omtrent 12.000 døde, sier Britton til TT. Han har tidligere anslått at dødstallene vil være alt mellom 8000 og 20.000.

Han utregninger er nærmere de også tyske estimeringer, som kom frem til en dødelighet på 0,37 prosent, og langt lavere enn den britiske epidemiologen Neil Fergusons anslag på 0,8 til 1 prosent. Disse tallene kan alle høres små ut, men om dødeligheten går ned fra 0,39 til 0,2 prosent, vil det bety 6000 personers forskjell.

– Jeg tror det er der vi kommer til å havne i Sverige, et sted mellom 0,2 og 0,4 prosent. I så fall virker dødeligheten å være lavere enn visse deler av blant annet Nord-Italia og det kommer til å bli veldig spennende, delvis å få det bekreftet om det virkelig stemmer, og i så fall forstå hvorfor det er tilfellet, sier Jan Albert, professor i smittevern ved Karolinska institutt til Aftonbladet.

Sverige har så langt over 3200 dødsfall, langt flere enn nabolandene. Statsepidemiolog Anders Tegnell har vært i hardt vær for håndteringen av viruset, men har stått standhaftig på at Sveriges begrensede nedstengning har vært den riktige taktikken. Norge har til sammenligning søndag 219 bekreftede corona-relaterte dødsfall.