Konspirasjonsteorier om corona får folk til å sette fyr på 5G-master

Både i Storbritannia og Nederland har en rekke 5G-master blitt utsatt for sabotasje den siste tiden.

Dette skjer samtidig med at det florerer av konspirasjonsteorier i sosiale medier, der det blant annet hevdes at stråling fra 5G-nettet svekker kroppens immunforsvar og bidrar til økt spredning av coronavirus.

I Storbritannia er over 30 master sabotert den siste måneden, og den britiske statsråden Michael Gove rykket nylig ut i avisen The Independent og kalte konspirasjonsteoriene «farlig tøv».

– Jeg er rasende, det er rett og slett avskyelig at folk gjør dette mot den infrastrukturen vi behøver for å kunne stå opp mot denne helsekrisen, sa britenes helsedirektør Stephen Powis til avisen.

Ville teorier

Konspirasjonsteoriene er både mange og ville, og i Storbritannia har det blant annet blitt hevdet at det er myndighetene som står bak initiativet med å applaudere helsepersonell på et visst klokkeslett, noe som skjer for å overdøve lyden av 5G-tester.

Fakta om coronapandemien – Mer enn 1,7 millioner mennesker er bekreftet smittet * 1.688.159 personer i 210 land og territorier har fått påvist smitte av coronaviruset. Mørketallene over antall smittede og døde antas å være store. * 102.209 smittede er døde. * 375.283 er friskmeldt. * Tilstanden for 49.774 er alvorlig eller kritisk. Disse landene er hardest rammet, rangert etter antall døde: * Italia: 147.577 smittet, 18.849 døde, 30.455 friskmeldt. * USA: 495.802 smittet, 18.430 døde, 26.822 friskmeldt. * Spania: 157.053 smittet, 15.970 døde, 55.668 friskmeldt. * Frankrike: 124.869 smittet, 13.197 døde, 24.932 friskmeldt. * Storbritannia: 73.758 smittet, 8.958 døde, 135 friskmeldt. * Iran: 68.192 smittet, 4.232 døde, 35.465 friskmeldt. * Kina: 81.907 smittet, 3.336 døde, 77.455 friskmeldt. * Belgia: 26.667 smittet, 3.019 døde, 5.568 friskmeldt. * Tyskland: 121.045 smittet, 2.728 døde, 53.913 friskmeldt. * Nederland: 23.097 smittet, 2.511 døde, 250 friskmeldt. * I Norge er 6.244 smittet (113 døde), i Sverige er 9.685 smittet (870 døde), i Danmark er 5.819 smittet (247 døde), i Finland er 2.769 smittet (48 døde) og på Island 1.675 smittet (7 døde). Kilde: Worldometers, FHI, NTB, VG

I USA har Hollywood-stjerner som John Cusack og Woody Harrelson bidratt til å spre konspirasjonsteorier som knytter koronaviruset til 5G, skriver The New York Times.

Avisen har funnet hele 487 Facebook-kontoer, 84 Instagram-kontoer og 52 Twitter-kontoer som sprer slike konspirasjonsteorier, og disse har hundretusenvis av følgere.

Spres i Norge

Også i Norge spres det flittig konspirasjonsteorier om 5G-nettes skyld i coronapandemien, både i Facebook-grupper som Folkets strålevern, Nei til smartmeter med mer og 5G-fritt Norge, og på Finansavisens forum og Steigan.no.

Faktisk.no og andre har faktasjekket påstandene som framsettes, og forskere de har vært i kontakt med, konkluderer med at de ikke inneholder fnugg av sannhet.

Wuhan-påstand

Britiske Full Fact har tidligere faktasjekket et Facebook-innlegg der det påpekes at Wuhan i Kina, der coronaviruset først ble påvist, var blant de første byene som fikk 5G-nett.

I innlegget hevdes det at stråling fra det nye telenettet har svekket immunforsvaret til innbyggerne, noe som bidro til rask smittespredning, men dette finnes det ikke vitenskapelig belegg for å hevde.