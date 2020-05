Høie svarer svensk ekspert: – Jeg tror ikke på svensk nivå i Norge

Tidligere statsepidemiolog, professor emeritus Johan Giesecke, advarer land mot å stenge ned deler av samfunnet, og at de da må regne med pandemien vil vare desto lenger.

– Vi kommer alle til å bli utsatt for viruset, men de aller fleste kommer ikke til å merke det, sier Giesecke til SVT.

I en kommentarartikkel i tidsskriftet The Lancet forklarer han at han med det mener at de aller fleste ikke vi være klar over at de har vært smittet, enten fordi de har hatt lite eller ingen symptomer, eller fordi de ikke har hatt kraftige nok symptomer til å oppsøke testing.

70-åringen var statsepidemiolog i Sverige fra 1995 til 2005, og er rådgiver for Verdens helseorganisasjon (WHO).

Sverige har nå registrert til sammen registrert 3.040 dødsfall, og 1.645 personer får eller har fått intensivbehandling på sykehus i Sverige.

«Dødeligheten fra covid-19 vil være den samme i hvert land»

I The Lancet skriver Giesecke en kronikk under tittelen «Den usynlige pandemien». Her beskriver han pandemien som «en skogbrann som sprer seg i alle land».

– Vi ser det ikke. Det sprer seg nesten alltid fra yngre mennesker med ingen eller svake symptomer til andre mennesker som også vil ha milde symptomer. Dette er den virkelige pandemien, men den fortsetter under overflaten, og er antagelig på topp nå i mange europeiske land, skriver den nå pensjonerte professoren.

Giesecke skriver at han forventer at om ett år fra nå, vil dødeligheten fra covid-19 være den samme i hvert land, uavhengig av hvilke tiltak som har blitt iverksatt.

Høie: – Tror ikke vi nærmer oss Sverige



Under fredagens pressekonferanse fikk helseminister Høie spørsmål om han er enig med Gieseckes vurdering om at Norge om ett års tid være på samme nivå som Sverige når det gjelder dødelighet.

– Jeg er enig med ham i en ting, og det er at det først er om et år eller lenger enn det vi faktisk kan se forskjellene. Men vi har lagt opp en strategi i Norge for å begrense smittespredning.

– Jeg er enig i at når det gjelder samlet dødelighet i samfunnet, er det for tidlig å trekke konklusjoner nå. Derfor vil jeg ikke trekke den konklusjonen han trekker, men heller si at om ett år eller to år vil vi vite mer.

Helseministeren sier videre at han mener forkjellene mellom landene overdrives.

– Jeg tror ikke vi vil nærme oss svensk nivå, men jeg er enig med ham at det er først om et år og etter det vi faktisk vil være i stand til å trekke konklusjoner, sa Høie.



Overlege Siri Helene Hauge i Folkehelseinstituttet viste til at man med den norske strategien kjøper seg tid.

– Hvis vi får utviklet en effektiv vaksine og eller trygge legemidler som er gode, vil det kunne få innvirkning på den totale sykdomsbyrden og dødsfallene, sa hun.

– Ikke sikkert vaksiner vil være veldig effektive



Giesecke viser til at mange stiller sin lit til en fremtidig vaksine, men minner om at man per i dag ikke vet om gjennomgått sykdom gir immunitet eller hvor lenge den eventuelt varer.

– Det er ikke sikkert vaksiner vil være veldig effektive, skriver han i The Lancet.

– Viruset truer hele menneskeheten, advarer FNs generalsekretær António Guterres. Foto: Fabrice Coffrini / AFP

– Mye taler for at immunitet etter infeksjon er ganske dårlig og kortvarig. Vi snakker om måneder. Akkurat nå vet vi ikke om man blir immun etter å ha hatt sykdommen, om immuniteten er tilstrekkelig og hvor lenge den varer . Men dette gjelder for alle sykdommer, at det er bedre å ha hatt sykdommen enn vaksinen. Infeksjon gir en mer komplett immunitett enn vaksine, utdyper den tidligere statsepidemiologen til SVTs Morgonstudion.

Giesecke vurderer nedstening av samfunnet som en måte å skyve de alvorlige sykdomstilfellene inn i fremtiden.

– Vår viktigste oppgave er ikke å stoppe spredning, som er nytteløst, men å konsentrere oss om å gi de uheldige ofrene optimal omsorg, skriver Giesecke i det medisinske tidsskriftet The Lancet.

– Du kan ha antistoffer uten å være immun

Lærer og professor i klinisk bakteriologi, Agnes Wold, er fast spaltist i Expressen. Hun tror styrken på sykdomsforløpet kan påvirke graden av immunitet.

– I dagens situasjon er det umulig å vite om man blir immun mot det nye coronaviruset ettersom ingen har hatt det i ett år. Men det sannsynlige er at man blir immun, sier Agnes Wold.

Hun viser til at selv personer med et mildt sykdomsforløp vil kunne oppnå immunitet.

– Immunitet er ikke det samme som antistoffer. Du kan være immun uten å få antistoffer, og du kan ha antistoffer uten å være immun.



– Det er veldig mange som får en ekstremt lett sykdom og ikke merker at de er syke. Da kan jeg tenke meg at de ikke får noen antistoffer heller. De kan kanskje bli immune likevel, men det vet vi ikke, sier Wold til Expressen.

– Veldig lite vi kan gjøre for å forhindre spredning

I Lancet redegjør Giesecke for hvorfor han mener nedstenging er en dårlig strategi. Han mener myndighetenes viktigste oppgave ikke er å stanse spredningen, og kaller strategien for «nytteløs».

FHI har tidligere anslått at 50.000 nordmenn kan være coronasmittet. Så langt har om lag 8.000 testet positivt. Nå skal testingen intensiveres. Foto: Axel Schmidt / Reuters

– Det er veldig lite vi kan gjøre for å forhindre denne spredningen. En nedstengning kan forsinke alvorlige tilfeller en stund, men når tiltakene er lettet, vil tilfellene dukke opp igjen, fastholder den tidligere statsepidemiologen.

Han er derfor helt på linje med nåværende statsepidemiolog Anders Tegnell, som har måttet forsvare Sveriges mer liberale tilnærming til pandemien.

– Vår måte å beskytte våre eldre på er ingen fiasko for den øvrige strategien. Jeg vil nekte for at vi ikke har noen gjennomarbeidet strategi, har Tegnell tidligere uttalt.

Hans forgjenger støtter linjen som også har høstet støtte fra WHO.

– Det har blitt klart at en hard lockdown ikke beskytter gamle og skrøpelige mennesker som bor i omsorgsboliger - en befolkning nedstengningen ble designet for å beskytte. Det reduserer ikke dødeligheten fra covid-19, noe som er tydelig når man sammenligner Storbritannias erfaring med andre europeiske land, mener Johan Giesecke.

