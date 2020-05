Sir Richard Francis Burton var geograf, oversetter, skribent, soldat, orientalist, kartograf, etnolog, spion, lingvist, poet, fekter og diplomat.

Han var flerspråklig, kjekk, modig, reiste gjennom Øst-Afrika for å forsøke å å finne Nilens utspring og oversatte Tusen og én natt til engelsk. Han var modig nok til å å besøke Mekka ulovlig. Likevel overskygges han av en walisisk skuespiller med samme navn som giftet seg med Elizabeth Taylor.

Det sier litt om kjendiskulturen.

Våghals

Burton, som ble født i Torquay i 1821, levde et liv med nærmest utrolige bedrifter, som han skildret i et dusin bøker og artikler. Han var særlig interessert i viktoriatidens bluferdighet sammenlignet med andre kulturers holdninger til sex og seksuell moral.

Han oversatte flere erotiske bøker til engelsk. Dette og hans hissige lynne gjorde ham til en kontroversiell skikkelse, og kom i veien for hans senere karriere som diplomat. Men en rad utplasseringer med hæren ga ham mulighet til mer reising, og tid til å arbeide med sine litterære prosjekt. Det mest kjente er oversettelsen av Tusen og én natt i flere bind.

Hans mest kjente ekspedisjoner var den uhellsvangre ferden til Afrikas horn (hans gruppe ble angrepet av somaliske nomader og Burton fikk et spyd i fjeset), det mislykkede forsøket på å finne Nilens utspring (da Burton ble for syk til å fortsette) og den vanvittig risikable besøket til Mekka, som han gjennomførte i forkledning. «En brå handling, et feil ord… og mine ben ville ha hvitnet i ørkensanden».

Han besøkte også Island og bodde i kortere perioder i Brasil, Damaskus og Trieste.

Arketypisk oppdager

Richard Burtons gravsted sørvest i London. Foto: Wikimedia Commons.

Med sin ansiktsbehåring og strenge fremtoning var Burton fysisk sett den arketypiske viktorianske oppdager. Likevel later han til å ha vært skeptisk til det britiske imperialistiske prosjektet. Hans utvilsomme superevne var evnen til å lære språk. Han hevdet å ha utviklet et system som gjorde at han kunne mestre de fleste språk på et par uker, og snakket flere dusin språk inkludert tysk, urdu, marathi, gresk og arabisk. Men han måtte innrømme nederlag i forsøket på å lære russisk.

Selv i døden klarte Burton å etterlate et snev av orientalisme i den ellers tilknappede London-kirkegård i Mortlake. Mausoleet han deler med kona Isabel er et marmortelt med en stige bak som leder opp til et lite vindu. Gjennom dette kan man se den store oppdagerens støvete kiste omgitt av gjenstander han hadde brakt med seg hjem fra den andre siden av havet.

Ferden langs Nilen tok nærmest livet av ham og reisen til Mekka kunne ha fått ham henrettet om hans sanne identitet hadde blitt kjent.

