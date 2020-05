Heathrow lufthavn, like vest for London er kjent som Europas travleste flyplass. som følge av restriksjonene etter coronapandemien falt trafikken ved flyplassen hele 97 prosent i april. Den lille trafikken som er igjen ved flyplassen er stort sett flyfrakt.

Bare en måned før flytrafikken ble satt på bakken, hadde flyplass-ledelsen fått en annen turbulent nyhet. En britisk ankedomstol satte foten ned for en ny tredje rullebane ved flyplassen.

Bakgrunn: Domstol: Planlagt rullebane på Heathrow ulovlig på grunn av klimakrisen

Se video: Domstol: Planlagt rullebane på Heathrow ulovlig

Ny rullebane ulovlig

Det var klimaaktivister som hadde ført den britiske regjeringens vedtak om utvidelse til retten. De begrunnet at en utvidelse til tredje rullebane ville være i strid med landets forpliktelser i Paris-klimaavtalen. Dette sa retten seg enig i.

– Vi må fokusere på å holde Heathrow åpen for å tjene landet, beskytte jobber og sørge for at vi kan redde bedriften, sier John Hollan-Kaye, administrerende direktør på flyplassen til britiske The Independent.

– Men om jeg tror at om 10-15 år, dersom den britiske økonomien har kommet seg igjen, at vi vil trenge en tredje rullebane for å tjene Storbritannia? Ja, det tror jeg, sier han til avisen.

Luftfarten i krise

På to små måneder har luftfarten gått fra å være i kraftig vekst til å stoppe helt opp. Ingen vet hvor lenge krisen for luftfarten vil vare, og mange flyselskaper har advart at selv når pandemien er over, så vil det ta lang tid før trafikken er tilbake mot normalt nivå.

– Dette er den verste krisen for luftfarten gjennom tidene, sa flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs til ABC Nyheter i midten av april.

Da anslo den internasjonale flyselskapsorganisasjonen IATA at bransjen hadde tapt over 3 billioner kroner – altså 3000 milliarder i tapte inntekter så langt i 2020.

Det er nesten tomt utenfor terminal 3 på Heathrow-flyplassen i London. Foto: Steve Parsons / AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Corona-krise påskudd for rullebane-omkamp

Heathrow-sjefen mener dette ikke taler mot å bygge ut flyplassen - tvert imot. Han mener det vil være et essensiell bidrag for å få landet økonomisk på beina igjen.

– Om jeg tror at Storbritannia ville ha tjent på at private investorer satte 14 milliarder pund av deres egne penger i et prosjekt i Storbritannia de neste par årene? Absolutt. Myndighetene burde tryglet oss om å gjøre det , sier han til The Independent.

Det er nesten to år siden den britiske regjeringen godkjente byggingen av en tredje rullebane, nordvest for dagens to. Den britiske regjeringen har valgt å ikke anke avgjørelsen om å droppe rullebane-planene. Både statsminister Boris Johnson og London-ordfører Sadiq Khan har åpent støttet protestene mot utbyggingen. Flyplassen har varslet at de ønsker å anke avgjørelsen til høyesterett.

Flyplass-sjefen anslår at dersom avgjørelsen omgjøres vil en tredje rullebane være i drift tidligst i 2028-29.

Les også: MDG: – Ny rullebane på Gardermoen må klimaprøves for retten