Trafikken ventes redusert med 90 prosent på Europas travleste flyplass

Passasjertallene for mars var ned 52 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, skriver The Guardian. Mange av reisene var briter som vendte hjem igjen fra utlandet, ifølge Reuters.

Heathrow er kjent som den travleste flyplassen i Europa, men for tiden er bare en av to rullebaner i bruk. For det meste brukes flyplassen nå til varetransport.