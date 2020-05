Oberstløytnant Palle Ydstebø er sjef for seksjon for militærstrategi og doktrine ved Forsvarets stabsskole. Foto: Forsvaret.no.

Da tidligere diktator Kim Jong-il døde tok det 48 timer før resten av verden fikk vite om det - og det var bare fordi Nord-Korea valgte å fortelle om dødsfallet.

Her er noen av virkemidlene Vesten har for spionasje mot regimet:

Militære og kommersielle satellittfotografier.



Avlytting av nordkoreansk kommunikasjon.



De få menneskelige kildene utenlandsk etterretning har blant nordkoreanske tjenestemenn.



Nitide studier av nordkoreanske tv-sendinger, aviser og propagandafoto.



En tradisjonell innhentingsmetode i andre land er å hente inn informasjon fra folk på bakken, ved å ha operatører inne i landet med kontakter blant høytstående tjenestemenn.

– God, gammeldags spionasje er ekstremt krevende i Nord-Korea på grunn av regimets karakter. Det er lukket og med en enorm statlig kontroll, sier oberstløytnant Palle Ydstebø ved mediegruppen til Forsvarets Høgskole.

Avlytting og satellitter

I tillegg kommer ulike typer teknisk innhenting, der det mest kjente er bruk av satellittbilder, ikke minst for å overvåke landets rakett- og atomprosjekter. Kommersielle satellittbilder brukes til å vise utviklingen, mens USA har militære satellitter med en helt annen kapasitet.

– I tillegg har man muligheten til å drive avlytting av samband, mobil og radio. Da må man antakelig drive en del dekryptering i tillegg. Så er det observasjon over grensen fra Sør-Korea med kikkerter og radar, sier Ydstebø.

Menneskelig innhenting innebærer typisk å etablere kontakter i landet man ønsker å innhente informasjon fra, som har tilgang til den typen informasjon man ønsker.

– Kildene kan være ideologisk motivert av at de er mot regimet, eller av penger. Utfordringen i forhold til Nord-Korea er å opprette slik forbindelse og klare å holde den ved like i et så gjennomkontrollert samfunn som det nordkoreanske. Det er ekstremt vanskelig å skaffe agenter og få informasjon fra vedkommende ut av landet.

Den tidligere CIA-analytikeren Sue Mi Terry til Financial Times at hun først og fremst baserte seg på avlytting av nordkoreansk kommunikasjon, fremfor å sette sammen tusenvis av biter informasjon fra propaganda og nyheter. Men selv med USAs omfattende avlyttingsapparat var hun bekymret for at landets myndigheter fôret henne med bevisst desinformasjon.

– Tro meg, amerikanske myndigheter har ingen anelse om hva som foregår, sier Terry til Financial Times.

– Det er ekstremt vanskelig å drive spionasje i et lukket land som Nord-Korea, der regimet har enorm kontroll på all kontakt nordkoreanere har med omverdenen, ikke minst når det gjelder politikere, vitenskapsmenn og toppmilitære. De har en godt utbygd kontraetterretning og en sikkerhetstjeneste som er spesielt på vakt. De er veldig klar over at de er interessant som mål for spionasje, sier Ydstebø ved Forsvarets høgskole.

Og nordkoreanerne har vist seg som eksperter i avledningsmanøvre. I forbindelse med Kims helsetilstand har det for eksempel knyttet seg interesse til hvor hans private tog befinner seg, som har fremkommet på kommersielle satelittfoto. Men han har ytterligere to tog som brukes til å skape forvirring om hvor han til enhver tid befinner seg.

Et kommersielt satellittfoto viser det eksperter mener er test av et kortdistansemissil fra Hodo-halvøya 4. mai 2019. Slike foto gir verdifull etterretningsinformasjon om nordkoreanske aktiviteter. NTB Scanpix/Reuters.

«Narreanlegg»

Det overvåkingsprosjektetet 38 North beskriver som togstasjonene til den store lederens tog utenfor hans Wonsan-kompleks 15. april. Det knytter seg stor usikkerhet til hvor Kim Jong-un befinner seg. NTB Scanpix/Reuters.

– Mot innhenting per satellitt er nordkoreanerne gode til å lage såkalte narreanlegg, der de lager anlegg på bakken som ser ut som noe viktig for å trekke oppmerksomheten mot et uviktig område der de simulerer aktivitet, og trekke oppmerksomhet bort fra områder som er viktige for dem. Desinformasjon kan også gå både åpent gjennom nyhetskanaler og andre åpne medier, de kan ha falske kontoer på Twitter og Facebook. I tillegg kan de oversvømme overvåkerne med informasjon med falske eller uviktige nyheter. De driver villeding på flere felt, sier Ydstebø.

Kim Yo-jong, søsteren til Nord-Koreas leder, betegnes som "Nord-Koreas mektigste kvinne". NTB Scanpix/Reuters.

Begrensningene i utenlandsk etterretning og analytikeres innsikt i Pyongyangs indre liv har blitt tydelig under Kims fravær de siste ukene. Og de siste ukene har det vært mange spekulasjoner om den sittende lederen, Kim Jong-uns helse. Er han alvorlig syk? Er han død? Dette kan få alvorlige konsekvenser for stabiliteten i det atomvæpnede landet.

– Uansett om dette er noe alvorlig eller om de bare kjører et spill av andre grunner er det kun informasjon som Nord-Korea selv velger å slippe ut som blir tilgjengelig for omverden. Vi ser flere medier særlig i Sør-Korea som refererer til info fra ulike lands etterretningstjenester. Kommentatorer på høyt nivå i Sør forsøker å understreke usikkerheten ved informasjonen som nå kommer. Uansett hva som foregår med Kim Jong-un nå er all informasjon som kommer fra Nord-Korea svært strengt kontrollert og har en hensikt, sier Ydstebø.

Og hvem skal eventuelt ta over? Kim Jong-uns søster Kim Yo-jong har blitt trukket frem som en mulig kandidat.



– Den som har vært løftet frem som mulig arvtaker er søsteren, gitt at Kim-familien klarer å holde på hegemoniet. Og det er vel også i andre maktaktørers interesse at det er Kim-familien som representerer den øverste autoriteten i landet siden man nå har hatt et par-tre generasjoner med innpoding at de er landets øverste ledelse, sier Ydstebø.

Øvelse med granatkastere i Nord-Korea 19. april 2020. Propagandafoto kan gi verdifull informasjon om hva som foregår i landet. NTB Scanpix/AP.

Hemmelighold som overlevelsesstrategi

I et regime som det nordkoreanske er det ikke alltid slik at den ene hånden vet hva den andre gjør. De strukturelle barrierene i det politiske apparatet begrenser informasjonsflyten ytterligere, sier analytikere til Financial Times.

– Byråkratiet snakker ikke sammen, sier den tidligere CIA-analytikeren Jung Pak til avisen.

– Kim har fjernet hundrevis av mennesker, og fortsetter å rokke båten så ingen vet hvem de kan stole på. Hemmelighold er del av overlevelsen til regimet.

– Byråkratiet i Nord-Korea vet ikke alt som foregår. I denne typen land er til de grader informasjon makt og de som jobber med ting vet kun om det de jobber med. Den totale oversikten må du til topps for å få. Parallelle byråkratiske strukturer kan være strengt isolert fra hverandre, i tillegg passes de på av de hemmelige tjenestene. En ekstremt viktig funksjon i å opprettholde regimets makt er de hemmelige tjenestene, fra toppen i regimet ned til den enkelte nordkoreaner som kan havne i fengsel for feil ord, sier Ydstebø.

Nord-Koreas leder Kim Jong-un inspiserer en luftforsvarsenhet vest i Nord-Korea 12. april, før han skal ha blitt operert. Foto: NTB Scanpix/AP.

– Minner om Stasi

Besøkende på grensen mellom Nord- og Sør-Korea. Kikkerter og radar gir viktige etterretningsopplysninger om hva som foregår på den andre siden av grensen. NTB Scanpix/AP.

– Grovt kan man si at alt som oppfattes som kritikk eller ulydighet i forhold til regimets makt slås kontant ned på. Man kan havne i fengsel, arbeidsleir eller bli sanksjonert på andre måter, og de hemmelige tjenestene minner om Stasi i det gamle Øst-Tyskland. Det finnes informanter i familier og på arbeidsplasser, det er fysiske begrensninger på hvor man kan reise og hvem man kan ha kontakt med utover ens «naturlige omgangskrets», og en total verneplikt over flere år.

– Det finnes en del andre lukkede land og diktaturer, men ingen som har holdt på så lenge og konsistent og i tillegg koblet all makt til en bestemt familie.