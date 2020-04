Nordkoreansk avhopper valgt inn i Sør-Koreas parlament

Det er klart etter at Sør-Korea gikk til urnene onsdag, midt under koronapandemien, melder NBC News.

Det er ikke første gang at en avhopper får plass i parlamentet, men Thae Yong-Ho er den første som gjennom personvalg får sete for å representere et valgdistrikt.

Som tidligere nordkoreansk utsending i Storbritannia var han ganske profilert da han valgte å hoppe av i 2016 mens han var viseambassadør i London.

Han sa han hoppet av fordi han blant annet ønsket å gi sine tre barn en bedre fremtid. Nord-Korea reagerte med sinne og fordømte ham som «menneskelig avskum».