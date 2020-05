Hittil har Tegnell forsvart Sveriges omstridte veivalg, som han lenge har ment vil kunne føre til flokkimmunitet på sikt, og dermed tidligere kunne føre til en raskere normalisering av det svenske samfunnet.

I et åpenhjertig intervju med svenske Aftonbladet går den svenske statsepidemiologen nå delvis tilbake på sitt bastante syn.

På direkte spørsmål om han er overbevist om at Sverige har valgt rett vei, svarer han slik:

– Jeg er ikke overbevist i det hele tatt.

Over 2.500 svensker har mistet livet



I motsetning til Norge, som har stengt ned store deler av næringslivet, skoler og institusjoner, og oppfordret til minimal bruk av kollektive transportmidler, har svenskene kunne leve mer normalt.

Fasiten så langt er at Sverige har betydelige flere smittede og døde. Mer enn 2500 svensker har mistet livet. Til sammenligning er i overkant av 200 nordmenn døde av covid-19.

Nå sier Sveriges «landsfader» under coronakrisen at det kan tenkes at Sverige har valgt feil taktikk. Erkjennelsen kommer seks uker etter virusutbruddet.

– Vi tenker stadig over dette innen helsemyndighetene. Hva vi kan gjøre bedre og hva vi kan endre på. Det må vi gjøre hele tiden fordi det kommer stadig ny informasjon og nye utfordringer, sier Tegnell.

– Vi skulle tenkt mer på eldreomsorgen og hjemmesykepleien

Det er spesielt på ett område at Tegnell mener det svenske samfunnet har sviktet og burde vært bedre forberedt; beredskapen innen pleie og omsorg, og spesielt alders- og sykehjemmene. Det er her den største andelen av de mange dødsfallene i Sverige har skjedd.

– Jeg vet ikke hva vi skulle gjort, men jeg tror at vi i Sverige som helhet skulle ha tenkt mer på eldreomsorgen og hjemmesykepleien enn det vi har

Fakta om coronapandemien: Over tre millioner mennesker er bekreftet smittet * 3.277.475 personer i 212 land og territorier har fått påvist smitte av coronaviruset. * 232.006 (7,1 prosent) av de registrert smittede er døde. * 1.033.115 (31,5 prosent) av de registrert smittede er friskmeldt. * Tilstanden for 54.402 personer (2,7 prosent av dem som fortsatt har viruset i kroppen) er alvorlig eller kritisk. Disse landene er hardest rammet, rangert etter antall rapporterte dødsfall: * USA: 1.079.790 smittet, 62.670 døde * Italia: 205.463 smittet, 27.967 døde * Storbritannia: 171.253 smittet, 26.771 døde * Spania: 239.639 smittet, 24.543 døde * Frankrike: 166.420 smittet, 24.376 døde * Belgia: 48.519 smittet, 7.594 døde * Tyskland: 162.123 smittet, 6.518 døde * Iran: 94.640 smittet, 6.028 døde * Brasil: 80.246 smittet, 5.541 døde * Nederland: 39.316 smittet, 4.795 døde * Kina: 82.862 smittet, 4.633 døde * I Norge er 7.710 smittet (209 døde), i Sverige er 21.092 smittet (2.586 døde), i Danmark er 9.158 smittet (452 døde), i Finland er 4.995 smittet (211 døde) og på Island 1.797 smittet (10 døde). (Kilde: Worldometer, FHI, NTB)

gjort. Men dette er jo et stort problem som vi har hatt i årevis, men som er blitt mer tydelig nå, sier Tegnell.

Onsdag uttalte generaldirektør og leder for WHOs kriseprogram, Mike Ryan, at den svenske modellen trolig er en av de beste i verden i møtet med den dødelige viruspandemien.

WHO: – I Sverige undersøker man hvordan det fungerer i realtid

– Jeg tror, at når vi skal tilbake til normaltilstand, kan Sverige være en fremtidig modell. Hvis vi skal ha samfunn uten nedstengninger, så må samfunn rundt om i verden kanskje tilpasse seg en annen fysisk og sosial avstand i lengre perioder. Det betyr endringer i forhold til hvordan vi lever våre liv. I Sverige undersøker man hvordan det fungerer i realtid, uttalte Ryan, ifølge Aftonbladet.

I et intervju med AP samme dag sa den svenske statsepidemiologen at han er urolig for utviklingen i Sveriges naboland, og han tror det kan bli vanskelig å håndtere viruset når de strenge restriksjonene oppheves.

– Jeg tror både Danmark og Norge er meget bekymret for hvordan de skal hindre at en bølge kommer når de begynner å åpne opp samfunnet igjen , sier Tegnell til AP, ifølge danske EkstraBladet.

– Det kan bli behov for å gjøre noe annerledes

Men de høye dødstallene i eget hjemland har gjort inntrykk på den svenske statsepidemiologen. Når han blir spurt om han er redd for at den kursen han har staket ut, kan vise seg å være mislykket, innrømmer han at det er en kalkulert risiko, som han ennå ikke vet svaret på.

– Jeg er veldig klar over dette, og jeg har jobbet med dette i ganske mange år. I blant blir det bra og andre ganger ikke så bra. Jeg tror det viktigste hele tiden er å forsøke å gjøre det så bra som man kan med den kunnskap og de verktøy vi har på plass. Og hele tiden være veldig ydmyk for at det kan bli behov for å gjøre noe annerledes, sier Tegnell til Aftonbladet.

