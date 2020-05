Trump kritiserer Sveriges coronastrategi – roser Norge

Tidligere denne måneden sa Donald Trump at «Sverige lider» og hevdet at svenskene prøvde å oppnå flokkimmunitet mot coronaviruset.

Stikk på twitter

I dag kritiserte han Sverige igjen, og trakk frem Norge, Danmark og Finland som land som hadde taklet krisen på en bedre måte.

«I motsetning til hva som rapporteres, så betaler Sverige en høy pris for valget om ikke å stenge ned landet.

Per i dag har 2462 mennesker dødd der, et mye høyere antall enn nabolandene Norge (207), Finland (206) eller Danmark (443). USA tok den riktige beslutningen», skriver presidenten på Twitter.

Siden coronakrisen startet har Sverige gått mot strømmen og valgt en helt annen tilnærming til krisen enn andre land.

I Norge har regjeringen anbefalt befolkningen om å holde seg mest mulig hjemme og ikke være mer enn fem personer hvis man skal være sammen med venner.

I Sverige er det bare eldre mennesker og de i risikogruppen som har blitt bedt om å holde seg hjemme.

WHO-støtte

Dette har skapt mange negative reaksjoner, og en spørreundersøkelse utført av Handelshögskolan i Stockholm viste til og med at tre av fire svensker ville ha strengere coronatiltak.

Denne uka fikk imidlertid Sverige uventet støtte fra generaldirektør Mike Ryan i Verdens helseorganisasjon (WHO). Han mener at det ikke er riktig at Sverige har vært for slepphendte med sin strategi.

– Det er en oppfatning om at Sverige har latt sykdommen spre seg. Ingenting kunne vært lengre fra sannheten. Sverige har strenge retningslinjer rundt sosial distansering. Det de har gjort annerledes er at de har stolt på relasjonen mellom befolkningen og myndighetene, sa han ifølge Expressen.

