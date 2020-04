Nye målinger: Biden slår Trump klart i ny meningsmåling

Seks måneder før amerikanerne går til valgurnene den tredje november, er en ny meningsmåling en real kalddusj for sittende president Donald Trump.

Den nye meningsmålingen, som er foretatt av anerkjente Suffolk University og USA Today, har Demokratenes Joe Biden som klar vinner av et tenkt presidentvalg i dag. Biden ville fått 50 prosent av stemmene, mens Donald Trump ville fått 40 prosent, dersom valget hadde vært i dag.

Målinger i favør Biden

Meningsmålingen føyer seg i rekken av meningsmålinger som alle har Biden som vinner mot Trump med en ledelse på mellom to og 14 prosentpoeng, skriver avisen Independent.

Den ferske meningsmålingen skiller seg også sterkt fra en meningsmåling i desember i fjor, også den fra Suffolk University og USA Today, som viste at Donald Trump ville vunnet et tenkt oppgjør mot samtlige demokratiske kandidater dersom presidentvalget hadde vært da.

I den målingen ville Trump slått tidligere visepresident Joe Biden med tre prosentpoeng.

Cronakrise

Siden den gang har en coronapandemien og en økonomisk krise skapt trøbbel for president Trumps ønske om gjenvalg i november.

Også Joe Biden har vært i motvind på grunn av det som beskrives som «upassende oppførsel». Tidligere i april anmeldte en tidligere medarbeider Biden for å ha overfalt henne mens han var senator i 1993. Joe Biden avviser anklagene.

Gode meningsmålinger for Biden til tross, slike målinger er ikke alltid like nøyaktige. Det kan blant annet Hillary Clinton skrive under på, som i de fleste meningsmålinger før valget i 2016 fremsto som den sannsynlige vinneren mot Republikanernes Donald Trump. Som kjent gikk valget ikke i Clintons favør.

USA holder presidentvalg 3. november.