Rekordstort ozonhull over Arktis har forsvunnet

I slutten av mars oppdaget forskere et gigantisk ozonhull som var tre ganger større enn Grønland. Oppdagelsen vakte oppsikt da det ikke har vært observert nye hull i ozonlaget over Nordpolen siden 2011.

– Dette er etter mitt syn første gang man kan snakke om et ekte ozonhull i Arktis, sa atmosfæreforsker Martin Dameris til Nature i slutten av mars.

Nå viser det seg at hullet forsvant nesten like raskt som det kom. Et nytt stort hull i ozonlaget over Arktis ville representert en trussel dersom det hadde forflyttet seg lengre sørover mot befolkede områder.

– Veldig uvanlig



– Det er veldig uvanlig med en så sterk ozonfortynning på den nordlige halvkule, men årets polarvirvel har vært usedvanlig sterk og vedvarende, og temperaturene lave nok til skydannelser i stratosfæren i flere måneder, sier forsker Antje Inness til Euronews ved EUs overvåkingssystem Copernicus.

Ozonlaget beskytter jorda mot skadelig stråling fra sola, men utslipp av ozonreduserende stoffer har svekket ozonlaget. Bruken av slike stoffer er nå kraftig redusert.

Dersom alt ozon hadde blitt fjernet, ville livet på jorden kunne bli rammet av livsfarlig ultrafiolett UV-stråling fra solen, som blant annet kan øke risikoen mer UV-stråling, som igjen kan medføre mer solbrenthet og økt risiko for hudkreft. Derfor overvåkes utviklingen av ozonlaget nøye.

Tilbake på 1979-nivå rundt 2050

NASA-illustrasjon som viser utviklingen i ozonlaget over fire tiår. (AP Photo/NASA) / TT / kod 436 Foto: AP

Målinger av ozonlaget rundt om i verden viser at konsentrasjonene av de fleste ozonreduserende stoffene har begynt å minke sakte. Dersom alle land følger kravene i Montrealprotokollen, med alle vedtatte endringer, forventes det at konsentrasjonen av ozonreduserende stoffer vil være tilbake på 1979-nivå rundt 2050, ifølge Miljødirektoratet.

Ifølge magasinet Nature dannes ozonhullet i Antarktis når det blir kaldt om vinteren, som igjen fører til at skyer med høyt innhold av kjemikalier som bryter ned ozon dannes høyt oppe. Skyene «spiser opp» ozonlaget, skriver forskning.no som refererer til vitenskapsmagasinet Nature.

Ingen sammenheng med coronakrisen



I år har kraftige, vestlige vinder fanget opp mer kald luft over Arktis enn på flere tiår. Høye skyer med kjemikalier har dannet seg over Arktis og dannet et nytt hull i ozonlaget.

Men nå er altså hullet allerede borte viser nye målinger.

Ifølge forskere ved Copernicus har de raske skiftningene i ozonhullet over Arktis ingen sammenheng med reduksjonen i forurensning forårsaket av coronakrisen og at store deler av verden nå er nedstengt for å stanse viruspandemien.

I stedet er det luftstrømmer som normalt fører kald luft til de polare områdene, som har delt seg i to og tilført den arktiske regionen en varmebølge med temperaturer opp til 20 grader høyere enn det som er normalt for denne tiden av året, ifølge EUs overvåkingsdata.

Ozonlaget rundt jordkloden restituert innen 2050–2070

Ozonlaget over Norge har stabilisert seg, men er fortsatt tynnere enn i 1979. Fram til slutten av 1990-årene var det en reduksjon i ozonlaget, og etter dette har ozonlaget stabilisert seg, og er trolig første fase i restitueringen av ozonlaget i vår del av verden.

Det viser målinger utført av Norsk institutt for luftforskning (Nilu), som på oppdrag fra Miljødirektoratet kontinuerlig måler ozonlagets tykkelse over Oslo, Andøya og Ny Ålesund på Svalbard.

Ifølge tidligere forskning forventes det at det samlede ozonlaget rundt jordkloden vil være nærmest restituert i løpet av perioden 2050–2070.

