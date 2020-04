En annen bekymring er at det blir så mye CO 2 i havet, at opptaket går saktere og saktere.

Når havet tar opp CO 2 , forblir det ikke i gassform, slik som i lufta. Istedenfor binder CO 2 seg med karbonat, og danner et saltstoff som heter bikarbonat.

For at havet skal ta opp og lagre CO 2 , må det derfor være tilgang til stoffet karbonat.

Karbonat kommer til havet gjennom erosjon av mineraler og bergarter. Stoffet blir tilført havet veldig sakte over svært lang tid. Så sakte at CO 2 bruker opp karbonatet raskere enn nytt kommer til.

– Lenge har det vært en likevekt i havet. Det kommer like mye karbonat til som det går ut. Nå har vi kortsluttet kretsløpet ved å tilføre store mengder fossilt karbon i atmosfæren. Vi bruker sakte, men sikkert opp reservoarene av karbonat i havet. Vi måler en nedgang i mengden karbonat i havet overalt, sier klimaforsker Are Olsen.

Det er derfor det vil ta 100.000 år for havet å ta opp all CO 2 vi mennesker slipper ut.

Havet har en enorm betydning for hvordan verdens klima vil utvikle seg, og hvordan vi mennesker kommer til å ha det på jorda i tiårene som kommer.

Hvis vi fortsetter med utslipp i samme grad som før, kan ikke havet redde oss lenger.

