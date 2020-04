Den amerikanske sjette marineflåten, som er stasjonert i Middelhavet, melder om avskjæringen, som skal ha skjedd søndag i internasjonalt luftrom.

Sammen med pressemeldingen la de også ut en video fra det amerikanske overvåkningsflyet, et Boeing P-8, som er den militære versjonen av den langt mer kjente passasjerflyet Boeing 737. Videoen kan du se øverst.

– Satte begge fly i fare

Den amerikanske marineflåten mener avskjæringsmanøveren til det russiske jagerflyet, et Su-35, ble utført «på en utrygg og uprofesjonell måte som satte mannskapene i begge fly i fare». Marinen anslår at det var langt mindre enn syv meters avstand mellom flyene, som er standard minsteavstand ved en avskjæring, før det amerikanske flyet gjorde en unnamanøver ved å senke høyden.

– Selv om det russiske flyet var i internasjonalt luftrom, var denne interaksjonen uansvarlig. Vi forventer at de forholder seg til internasjonale standarder for å sikre sikkerheten og hindre ulykker, sier de i uttalelsen.

Det er ikke kjent hvor i middelhavet hendelsen skjedde, men ifølge Radio Free Europe/Radio Liberty skjedde det like ved den syriske kysten øst i Middelhavet.

Andre avskjæring på få dager

Den amerikanske marinen sier at dette var den andre avskjæringen fra et russisk jagerfly på få dager, men at det kun var denne episoden som ble utført på en potensiell farlig måte.

Det russiske forsvarsdepartementet har bekreftet at det russiske jagerflyet ble sendt ut fra den russisk styrte militærbasen Khmeimim i Syria for å møte det amerikanske flyet, men har ikke gitt ytterligere kommentarer ut over det.

