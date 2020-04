Folk på eldrehjem i Sverige «dør som fluer» av corona: Setter sinnene i kok

Tirsdag gikk 22 forskere ut i et debattinnlegg i den svenske avisen Dagens Nyheter og tok til ordet for at Sverige bør endre strategi for å bekjempe coronapandemien.

Statistikk viser at det akkurat nå dør godt over ti ganger flere av covid-19 i Sverige enn i Finland, som har betydelig strengere restriksjoner.

Statsepidemiolog Anders Tegnell har fått krass kritikk av både svenske og utenlandske smitteeksperter for sin håndering av corona-krisen i Sverige. Foto: TT News Agency/Jonas Ekstromer via Reuters

– Med tjenestepersoner uten evne til å forutse eller begrense epidemien må de folkevalgte gripe inn, skriver de ifølge Aftonbladet, som omtalte debattinnlegget.

Og det er i stor grad de eldre som har måttet bære byrden. Ifølge statsepidemiolog og ansvarlig for landets corona-strategi Anders Tegnell, er over halvparten av alle corona-dødsfall personer over 70 år på institusjoner. I tillegg er flere hundre smittet.

Dette til tross for at myndighetenes mål har vært å beskytte de eldre.

Virolog Lena Einhorn, en av de 22 ekspertene som har gått hardest ut mot de svenske helsemyndighetene, sier til The Guardians «Observer» at regjeringen og helsedepartementet fortsatt motsetter seg de mest åpenbare grunnene til smittespredningen blant eldre.

–De må innrømme at de har feilet enormt, siden de hele tiden har sagt at målet deres er å beskytte de eldre. Det som er rart, er at de ikke har erkjent hva som er den mest sannsynlige årsaken til smitten. De sier det er veldig synd, at de etterforsker og at det er treningen av personell som er problemet, men de vil ikke erkjenne at presymptomatisk eller asymptomatisk spredning er en faktor, sier hun til avisen.

– Vi er alle bekymret

Det svenske helsedepartementets oppfatning til nå har nemlig vært at de som ikke har symptomer, er ansvarlig for et veldig lite antall av de eldre som blir smittet.

Rådene har derfor vært at personell ikke behøver å bruke masker eller annet beskyttelsesutstyr, med mindre de mistenker at en beboer på eldrehjemmet er smittet.

– Når jeg jobber bruker vi ikke masker i det hele tatt. Og vi jobber med de mest sårbare menneskene av alle. Vi har ikke antibac, kun såpe. Det er alt. Alle er urolig over det. Vi er alle bekymret, sier en helsearbeider som ønsker å være anonym til avisa.

Les også: Sverige kan ligge langt foran Norge i flokkimmunitet

– En grunnleggende systemfeil

Men virolog Einhorn mener at hovedårsaken til at Sverige har langt høyere smittetilfeller blant eldrehjem, ikke er på grunn av hjemmene og manglende smittevernutstyr blant personellet som sådan, men at Sverige har valgt å holde skoler, barnehager, restauranter og barer åpne.

– Det er ikke slik at smitten føres fra et eldrehjem til et annet. Smitten sprer seg separat til hvert enkelt hjem, så det er ikke sjanse i havet for at all smitte skyldes personell som går på jobb når de er syke. Det er en grunnleggende systemfeil ved anbefalingene deres. Det er ikke noen andre måter å forklare det på enn det, sier hun.

I Norge har rundt halvparten av de 164 døde vært beboere på institusjoner som sykehjem, altså en større andel enn i Sverige. Men antallet døde er langt lavere, Med under 90 i Norge mot rundt 450 i Sverige.

Video: Ivanka Trump ba folk om å holde seg hjemme – brøt selv regelen