– Sammenlignet med samme periode i fjor, er det en dobling i salget av middagshermetikk. Vi har tatt i bruk all tilgjengelig produksjonskapasitet på hermetikk, og økt produksjonen med 50 prosent.

Slik oppsummerer kommunikasjonsdirektør i Orkla Norge, Elisabeth Aandstad Ekheim, de første fire ukene etter stengingen.

– Har dere noensinne hatt så høy omsetning i løpet av så kort tid tidligere?

– Nei, det er rekord for middagshermetikken. Det går mye av både Spaghetti à la Capri og Trondhjems Brun lapskaus, men vi har også solgt langt mer enn vi pleier av Stabburet Picnic Skinke, bekrefter hun.

Produksjon døgnet rundt



Da hamstringen var på sitt mest intense økte Stabburet-fabrikken i Fredrikstad kapasiteten betydelig, og enkelte hermetikkprodukter ble produsert døgnet rundt i ukene etter innføring av «lockdown».

Fakta om coronautbruddet i Norge * 164 personer med covid-19-sykdom er meldt døde i Norge. FHI presiserer at det ikke alltid er mulig å skille om pasienten har dødd av eller med covid-19. Gjennomsnittsalderen til de 148 døde som var varslet til FHI lørdag, var 83 år. 55 prosent av de døde er menn. * 7.068 personer har fått påvist smitte av coronaviruset, viser Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), oppdatert klokka 5 søndag. * Gjennomsnittsalderen til dem som er registrert smittet, er 47 år. 51 prosent av de smittede er kvinner. * 49 prosent har fått smitten i Norge. Av dem som er smittet i andre land, er 10 prosent smittet i Østerrike, 5 prosent i Spania og 2,5 prosent i Italia. For 28 prosent er smittested ukjent. * Reproduksjonstallet, som beskriver hvor mange mennesker en smittet person smitter videre, var lørdag 0,67. * I alt 148 coronapasienter var lørdag innlagt på sykehus. * 108 pasienter er innlagt i Helse sør-øst, 18 i Helse vest, 12 i Helse Midt-Norge og 10 i Helse nord. * 61 pasienter ble lørdag morgen behandlet på intensivenhet. * Gjennomsnittsalder på alle de 194 som har vært innlagt på intensivenhet, er 62 år, og 75 prosent er menn. Det er registrert 24 dødsfall ved intensivenhetene. * 139.668 personer var per fredag testet for koronavirus. Om lag 5 prosent av testene er positive. * Per søndag morgen var 1.156 sykehusansatte i karantene på grunn av coronaviruset, ifølge VG. (Kilder: Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, VG )

– Vi har tatt i bruk all tilgjengelig produksjonskapasitet på hermetikk. Våre fabrikkansatte står på for fullt og sørger for at vi kan levere produkter folk etterspør, forteller Orklas kommunikasjonsdirektør til ABC Nyheter.

Orkla støtter handelens oppfordring om ikke å kjøpe mer enn det man trenger, slik at det blir nok varer til alle.

Etter hvert har den voldsomme etterpørselen avtatt og butikkhyllene fylles nå opp raskere enn vanlig. I påsken ble dessuten produksjonen stengt for å gi de ansatte mulighet til å hente seg inn, og for å gjennomføre nødvendig vedlikehold.

Dagen som forandret Norge



Statsminister Erna Solberg holdt pressekonferanse i Oslo lørdag ettermiddag Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

12. mars varslet statsminister Erna Solberg at regjeringen innførte de mest inngripende tiltakene i Norge i fredstid: Alle skoler, barnehager, universiteter og høyskoler ble stengt. Frisører, hudpleiere, treningssentre, svømmehaller og lignende måtte lukke dørene.

Etter hvert måtte også fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer, optikere og andre helsevirksomheter stenge.

De fleste bedrifter oppfordret sine ansatte til å bruke hjemmekontor. Restauranter og andre serveringssteder har måttet lukke. Overnattinger på hytter er forbudt og alle typer fritidsreiser frarådes.

Nordmenn er mer hjemme enn noensinne



Til sammen har disse strenge tiltakene resultert i at nordmenn nå oppholder seg mer hjemme enn noensinne. I stedet for å spise i kantina på jobben, gå ut og spise med familie og venner eller kjøpe fastfood på veien, tilbereder nå de fleste nordmenn maten hjemme. Det merkes godt i dagligvarebutikkene.

– Da myndighetene iverksatte de første tiltakene, så vi en umiddelbar endring i handlemønsteret. Det ble solgt store mengder potet, gulrot, kålrot og

Slik beskytter du deg mot coronaviruset: * Vask hendene ofte og grundig. Bruk antibac dersom håndvask ikke er mulig. * Hold minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer. * Sykdommen kan smitte på tre måter: – gjennom luft når en syk person nyser eller hoster (dråpesmitte) – ved direkte kontakt med syke – ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander * Verdens helseorganisasjon anslår at inkubasjonstiden er 5–6 dager, men den kan variere fra 0–14 dager. * Om man blir forkjølet: Hold god avstand til andre. Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. * Munnbind anbefales ikke for friske personer. * Vanlige symptomer på coronasmitte er hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker. * Dersom man mistenker at man er smittet, bør man holde seg hjemme. Ring fastlegen eller nærmeste legevakt på telefon 116117.

løk, mens det gikk mindre av produkter med kortere holdbarhet som frukt, bær og urter, forklarer Pia Gulbrandsen, direktør kommunikasjon og samfunnskontakt i BAMA Gruppen.

Etter en stabilisering opplevde de påskehandelen som større enn normalt i enkelte områder som det sentrale Østlandet og i storbyene.

– Grensehandelen og utenlandsferiene er avlyst, og de fleste spiser måltidene sine hjemme og har mer tid til å lage mat, legger hun til.

Milliardvekst i dagligvarebransjen



Hamstring av dopapir ga enorme utslag på forbrukerstatistikken. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Omsetningen av varer til norske husholdninger har nærmest eksplodert under coronakrisen. Dagligvarebransjen melder om milliardøkning. Bare i løpet av første kvartal i år er verdiveksten på 7,2 prosent. Det tilsvarer en økning på tre milliarder kroner, ifølge Nielsen Norge.

Trolig er veksten enda sterkere dersom man kun ser på de snart seks ukene som har gått siden nedstengningen startet.

Spesielt i ukene rett etter nedstengningen hamstret norske forbrukere langtidsholdbar mat som en reaksjon på myndighetenes smitteverntiltak. Verdien av salget av dypfryst mat økte med hele 11,4 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, mens kategorien pakket mat økte med 12,7 prosent.

– Ingen trenger være redd for at det skal bli tomt

Hamstring av dopapir ga også enorme utslag på forbrukerstatistikken. Bare i uke 11 økte omsetningen av vaske- og husholdningsartikler som toalettpapir, kjøkkenruller og såpe med hele 82 prosent. Etter denne hamstringen har imidlertid veksten i denne kategorien avtatt betraktelig.

I BAMA Gruppen har de i en periode hatt noen utfordringer med tilgangen på enkelte varer, som brokkoli og blomkål, på grunn av dårlig vær og høy etterspørsel i Europa. Men alt i alt slipper norske forbrukere å bekymre seg for tilgangen på frukt og grønt

– Stort sett leverer vi det kundene våre bestiller, og ingen trenger være redd for at det skal bli tomt for frukt og grønt, opplyser direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i BAMA Gruppen, Pia Gulbrandsen.

– Vi håper på bedre tider for alle

Pia Gulbrandsen er direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i BAMA Gruppen. Foto: Bama

Hun håper norske forbrukere ikke glemmer å leve sunt selv om det blir mer hjemmetid enn normalt.

– Vi står i en veldig krevende situasjon for både privatpersoner, store deler av næringslivet og samfunnet som helhet. Vi håper på bedre tider for alle etter hvert, og anbefaler folk å holde på de gode rutinene som å spise sunt, være i aktivitet, og kjøpe norsk mat, oppfordrer Pia Gulbrandsen.

Norske bønder er helt avhengige av arbeidskraft på gårdene. Med de restriksjonene som gjelder under viruspandemien kan det bli utfordringer for å sikre avlingene og dermed norsk matforsyning.

– Kan skape et prekært behov for arbeidskraft

– Coronasituasjonen gjør at mange utenlandske sesongarbeidere nå blir nektet utreise fra hjemlandet sitt, som et tiltak for å begrense global smitte. Det er usikkert hvor lenge situasjonen vil vare. Forberedelser til sesongen er i gang flere steder, og innhøstingen av tomater og agurk i drivhus har nå startet opp. Behovet for sesongarbeidskraft vil øke uke for uke etter hvert som aktiviteten i grøntnæringen stiger framover. Situasjonen kan skape et prekært behov for arbeidskraft, sier administrerende direktør i Gartnerhallen Elisabeth Morthen, som organiserer over 1000 norske frukt- og grøntprodusenter.

