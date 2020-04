«Luksusturister» strømmer til Sverige

Ryktet om at Sverige ikke har like strenge smitteverntiltak som de fleste andre land i Europa, har spredd seg, ifølge Aftonbladet.

Mens de fleste land har stengt ned frisørsalonger, klubber og restauranter, er situasjonen ganske annerledes i Sverige.

– Det er kvinner fra Europa som reiser hit fordi deres egne land har stengt ned. De kommer hit for å fikse hår og negler, spise på restaurant og feste hele natten, sier frisøren som avisen har valgt å kalle «Sofia» ettersom hun ønsker å være anonym.

Koster flesk

Men det koster. Ifølge «Sofia» kjøpte en av hennes kunder nemlig en billett fra Sveits til Sverige for 1800 euro, som tilsvarende i overkant av 20. 000 norske kroner.

– Hun var kjempeglad for at hun kunne komme hit å farge håret. Åpenbart hadde flere av vennene hennes også gjort det samme, sier hun.

Hun har nå valgt å stenge muligheten for å bestille frisørtime over nett, slik at hun kan hindre liknende kunder fra å gjøre det samme.

– Det er jo ikke den første turisten og eller ikke den siste som kommer til gjøre dette, sier hun.

Selv om svenske myndigheter oppfordrer folk til å holde avstand, lever svenskene et tilnærmet normalt liv sammenliknet med resten av Europa.

Danskene følger i samme fotspor

Ifølge Aftonbladet er det ikke bare Stockholm som turistene strømmer til. Også frisører fra Sveriges tredje største by Malmö, sier de har fått en tilstrømning av danske kunder, skriver avisen som har snakket med fem salonger om problemet.

Ifølge svenske myndigheter har flytrafikken minsket med minst 90 prosent etter at det ble innført innreiseforbud som følger av virusutbruddet. Torsdag denne uken bestemte regjeringen å forlenge innreiseforbudet til Sverige med ytterligere 30 dager. Det inkluderer imidlertid ikke Norge, Storbritannia, Island, Liechtenstein, Sveits og EU-landene.

– Hvis tanken er at vi skal holde oss inne, holde avstand og leve tilbakeholdende, kan det ikke være sånn at folk skal få komme utenfra og bringe med seg smitte. Det går ikke an, sier «Sofia» til avisen.

