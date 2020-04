Flyulykke kostet 41 mennesker livet – nå anklages piloten

Piloten vil nå bli tiltalt for hendelsen som for nesten ett år siden tok livet av 41 mennesker i 2019. Det var han som ikke klarte å sette flyet – en Sukhoi Superjet-100 – trygt ned under nødlandingen på flyplassen i Moskva.

Videoen viser hvordan folk kaster seg ut av nødutgangene for å redde livet mens flammene slår opp ved Sjeremetjevo. Mens flyplassens brannvesen kjemper for å begrense skadene hopper fortsatt passasjerer og mannskap ut av Aeroflot-flyet.

Flyet, som hadde 73 passasjerer og et mannskap på fem, måtte snu etter bare 28 minutter på vei til Murmansk. Det var da avdekket kommunikasjonsproblemer og svikt ved andre systemer ombord.

Da flyet traff rullebanen hoppet det, og etter bare noen sekunder slo flammene ut av flykroppens bakende. Det kom ned med høy vertikal hastighet før brannen brøt ut.

Etter at det stanset ser man folk flykte i panikk fra nødutgangene lengst frem. For de som satt lengst bak var mulighetene for flukt mindre, og siden flyet nettopp hadde tatt av, var det mye drivstoff om bord.

I starten gikk det blant annet rykter om at flyet hadde blitt truffet av et lyn, men nå har altså havarikommisjonen kommet frem til at piloten, Denis Evdokimov, hadde ansvaret, skriver en rekke internasjonale medier, blant annet den Putin-nære nyhetskanalen Russia Today.